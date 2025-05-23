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В сейме Польши заявили, что никто не предлагал Украине вступить в НАТО
В сейме Польши заявили, что никто не предлагал Украине вступить в НАТО - 23.05.2025, ПРАЙМ
В сейме Польши заявили, что никто не предлагал Украине вступить в НАТО
Никто никогда не предлагал Украине вступить в НАТО, заявил вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак в эфире радиостанции RMF FM. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T11:10+0300
2025-05-23T11:10+0300
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ВАРШАВА, 23 мая – ПРАЙМ. Никто никогда не предлагал Украине вступить в НАТО, заявил вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак в эфире радиостанции RMF FM. "Дискуссия о вхождении Украины в НАТО – это для меня дискуссия полностью теоретическая. Ни американцы, ни немцы, ни французы – ни одно из наисильнейший государств НАТО не предлагает Украине вступление в НАТО", - сказал Босак. Он считает, что, обсуждая возможность вступления Украины в НАТО, польские политики "дезинформируют сами себя". "Это какая-то пропаганда, которую развернули политики в Польше, дезинформируя сами себя из-за своей недостаточной информированности в дебатах на мировом уровне. Если президент США Джо Байден вообще не хотел начать переговоры на эту тему с украинской стороной, что приводило к фрустрации украинских дипломатов и самого... Зеленского, то о чем мы вообще говорим?" - сказал Босак. В начале текущего года президент Польши Анджей Дуда заявил, что просит НАТО направить Украине официальное приглашение о вступлении в альянс. При этом он подчеркнул, что это пока максимум, на который может рассчитывать Украина. В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
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украина, польша, сша, джо байден, анджей дуда, нато
Политика, УКРАИНА, ПОЛЬША, США, Джо Байден, Анджей Дуда, НАТО
В сейме Польши заявили, что никто не предлагал Украине вступить в НАТО
Вице-спикер сейма Польши Босак: никто никогда не предлагал Украине вступить в НАТО
ВАРШАВА, 23 мая – ПРАЙМ. Никто никогда не предлагал Украине вступить в НАТО, заявил вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак в эфире радиостанции RMF FM.
"Дискуссия о вхождении Украины в НАТО – это для меня дискуссия полностью теоретическая. Ни американцы, ни немцы, ни французы – ни одно из наисильнейший государств НАТО не предлагает Украине вступление в НАТО", - сказал Босак.
Он считает, что, обсуждая возможность вступления Украины в НАТО, польские политики "дезинформируют сами себя".
"Это какая-то пропаганда, которую развернули политики в Польше, дезинформируя сами себя из-за своей недостаточной информированности в дебатах на мировом уровне. Если президент США Джо Байден вообще не хотел начать переговоры на эту тему с украинской стороной, что приводило к фрустрации украинских дипломатов и самого... Зеленского, то о чем мы вообще говорим?" - сказал Босак.
В начале текущего года президент Польши Анджей Дуда заявил, что просит НАТО направить Украине официальное приглашение о вступлении в альянс. При этом он подчеркнул, что это пока максимум, на который может рассчитывать Украина.
В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".
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