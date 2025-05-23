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Путин поручил проработать новые меры господдержки для развития ВТС - 23.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин поручил проработать новые меры господдержки для развития ВТС
Путин поручил проработать новые меры господдержки для развития ВТС - 23.05.2025, ПРАЙМ
Путин поручил проработать новые меры господдержки для развития ВТС
Президент РФ Владимир Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки для развития военно-технического сотрудничества (ВТС). | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T18:35+0300
2025-05-23T18:40+0300
экономика
оружие
военно-техническое сотрудничество
впк
владимир путин
россия
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки для развития военно-технического сотрудничества (ВТС). "Останавливаться на достигнутом, конечно же, нельзя. Нужен дополнительный комплекс мер государственной поддержки, который позволит и дальше развивать этот потенциал. Прошу правительство проработать этот вопрос", - сказал глава государства на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.По словам президента, Россия в сфере военно-технического сотрудничества должна предлагать партнерам за рубежом не только вооружение и технику, но и спектр услуг, включая ремонт."Еще один принципиальный момент заключается в том, что для продвижения на экспорт наших вооружений в высококонкурентной среде нужно улучшать взаимодействие с зарубежными партнерами, учитывая специфику рынка вооружений, то есть предлагать им не только конкретные вооружения и технику, но и более широкий спектр услуг", - сказал Путин.Он отметил, что это спектр от технологического сотрудничества и совместной разработки перспективных образцов до содействия в их ремонте и модернизации, поставке запчастей и подготовке иностранных специалистов.
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оружие, военно-техническое сотрудничество, впк, владимир путин, россия
Экономика, оружие, военно-техническое сотрудничество, ВПК, Владимир Путин, РОССИЯ
18:35 23.05.2025 (обновлено: 18:40 23.05.2025)
 
Путин поручил проработать новые меры господдержки для развития ВТС

Путин поручил проработать дополнительные меры господдержки для развития ВТС

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Сочи
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Сочи
© POOL
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки для развития военно-технического сотрудничества (ВТС).
"Останавливаться на достигнутом, конечно же, нельзя. Нужен дополнительный комплекс мер государственной поддержки, который позволит и дальше развивать этот потенциал. Прошу правительство проработать этот вопрос", - сказал глава государства на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
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По словам президента, Россия в сфере военно-технического сотрудничества должна предлагать партнерам за рубежом не только вооружение и технику, но и спектр услуг, включая ремонт.
"Еще один принципиальный момент заключается в том, что для продвижения на экспорт наших вооружений в высококонкурентной среде нужно улучшать взаимодействие с зарубежными партнерами, учитывая специфику рынка вооружений, то есть предлагать им не только конкретные вооружения и технику, но и более широкий спектр услуг", - сказал Путин.
Он отметил, что это спектр от технологического сотрудничества и совместной разработки перспективных образцов до содействия в их ремонте и модернизации, поставке запчастей и подготовке иностранных специалистов.
 
Экономикаоружиевоенно-техническое сотрудничествоВПКВладимир ПутинРОССИЯ
 
 
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