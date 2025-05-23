https://1prime.ru/20250523/putin-857875334.html

Путин поручил проработать новые меры господдержки для развития ВТС

Путин поручил проработать новые меры господдержки для развития ВТС - 23.05.2025, ПРАЙМ

Путин поручил проработать новые меры господдержки для развития ВТС

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки для развития военно-технического сотрудничества (ВТС). | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T18:35+0300

2025-05-23T18:35+0300

2025-05-23T18:40+0300

экономика

оружие

военно-техническое сотрудничество

впк

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россия

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки для развития военно-технического сотрудничества (ВТС). "Останавливаться на достигнутом, конечно же, нельзя. Нужен дополнительный комплекс мер государственной поддержки, который позволит и дальше развивать этот потенциал. Прошу правительство проработать этот вопрос", - сказал глава государства на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.По словам президента, Россия в сфере военно-технического сотрудничества должна предлагать партнерам за рубежом не только вооружение и технику, но и спектр услуг, включая ремонт."Еще один принципиальный момент заключается в том, что для продвижения на экспорт наших вооружений в высококонкурентной среде нужно улучшать взаимодействие с зарубежными партнерами, учитывая специфику рынка вооружений, то есть предлагать им не только конкретные вооружения и технику, но и более широкий спектр услуг", - сказал Путин.Он отметил, что это спектр от технологического сотрудничества и совместной разработки перспективных образцов до содействия в их ремонте и модернизации, поставке запчастей и подготовке иностранных специалистов.

https://1prime.ru/20250523/putin-857875125.html

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оружие, военно-техническое сотрудничество, впк, владимир путин, россия