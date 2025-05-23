https://1prime.ru/20250523/putin-857875444.html

Путин: нужно уделить особое внимание перспективным образцам вооружений

Путин: нужно уделить особое внимание перспективным образцам вооружений - 23.05.2025, ПРАЙМ

Путин: нужно уделить особое внимание перспективным образцам вооружений

Президент РФ Владимир Путин дал поручение уделить особое внимание перспективным образцам вооружений, в том числе лазерным комплексам. | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T18:39+0300

2025-05-23T18:39+0300

2025-05-23T18:39+0300

вооружения

владимир путин

россия

оружие

впк

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин дал поручение уделить особое внимание перспективным образцам вооружений, в том числе лазерным комплексам.Соответствующее заявление глава государства сделал, выступая в пятницу на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.По его словам, за перспективными изделиями будущее глобального рынка вооружений. "При этом наряду с традиционными образцами вооружения особое внимание следует уделить перспективным образцам, которые нужны и нашим Вооруженным силам, и имеют потенциал для экспорта, в том числе роботизированные воздушные, наземные, морские и подводные аппараты, лазерные комплексы, системы управления войсками, в которых применяются технологии искусственного интеллекта. За такой техникой - будущее глобального рынка вооружений, здесь развернется, уже сейчас разворачивается, сильная конкуренция, к которой мы должны быть готовы", - подчеркнул глава государства.

https://1prime.ru/20250523/putin-857875125.html

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владимир путин, россия, оружие, впк