https://1prime.ru/20250523/rossiya-857870751.html
Россия вернула из украинского плена 270 военных и 120 гражданских лиц
Россия вернула из украинского плена 270 военных и 120 гражданских лиц - 23.05.2025, ПРАЙМ
Россия вернула из украинского плена 270 военных и 120 гражданских лиц
Российская Федерация вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T16:37+0300
2025-05-23T16:37+0300
2025-05-23T16:38+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Российская Федерация вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц, сообщило Минобороны РФ. "23 мая в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что масштабный проект обмена планируется продолжить в ближайшие дни.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
Россия вернула из украинского плена 270 военных и 120 гражданских лиц
Минобороны: Россия вернула из украинского плена 270 военных и 120 гражданских
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Российская Федерация вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц, сообщило Минобороны РФ.
"23 мая в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что масштабный проект обмена планируется продолжить в ближайшие дни.
Трамп заявил, что Россия и Украина завершили согласование обмена пленными