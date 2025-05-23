https://1prime.ru/20250523/rossiya-857870751.html

Россия вернула из украинского плена 270 военных и 120 гражданских лиц

Россия вернула из украинского плена 270 военных и 120 гражданских лиц - 23.05.2025, ПРАЙМ

Россия вернула из украинского плена 270 военных и 120 гражданских лиц

Российская Федерация вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T16:37+0300

2025-05-23T16:37+0300

2025-05-23T16:38+0300

спецоперация на украине

россия

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/76334/87/763348735_0:260:3888:2447_1920x0_80_0_0_5041f56b2c61083a3b87c7544dcebc7f.jpg

МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Российская Федерация вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц, сообщило Минобороны РФ. "23 мая в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что масштабный проект обмена планируется продолжить в ближайшие дни.

https://1prime.ru/20250523/tramp-857860758.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, всу