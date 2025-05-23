https://1prime.ru/20250523/sanktsii-857870317.html
ЕС рассматривает вариант снижения потолка цен на российскую нефть
ЕС рассматривает вариант снижения потолка цен на российскую нефть - 23.05.2025, ПРАЙМ
ЕС рассматривает вариант снижения потолка цен на российскую нефть
Европейский союз обсуждает новые санкции против России, в том числе рассматривает вероятность снижения потолка цен на российскую нефть, заявил в пятницу глава... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T16:34+0300
2025-05-23T16:34+0300
2025-05-23T16:34+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Европейский союз обсуждает новые санкции против России, в том числе рассматривает вероятность снижения потолка цен на российскую нефть, заявил в пятницу глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. "Сейчас мы в Европейском союзе обсуждаем с нашими партнерами дальнейшие санкции против России, при этом мы уделяем особое внимание энергетике, где будем думать о снижении потолка цен на (российскую - ред.) нефть", - сказал Вадефуль на пресс-конференции с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, ее трансляция велась на YouTube-канале МИД ФРГ. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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нефть, запад, рф, владимир путин, мид фрг
Энергетика, Нефть, ЗАПАД, РФ, Владимир Путин, МИД ФРГ
ЕС рассматривает вариант снижения потолка цен на российскую нефть
МИД ФРГ: Евросоюз рассматривает вариант снижения потолка цен на российскую нефть
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Европейский союз обсуждает новые санкции против России, в том числе рассматривает вероятность снижения потолка цен на российскую нефть, заявил в пятницу глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.
"Сейчас мы в Европейском союзе обсуждаем с нашими партнерами дальнейшие санкции против России, при этом мы уделяем особое внимание энергетике, где будем думать о снижении потолка цен на (российскую - ред.) нефть", - сказал Вадефуль на пресс-конференции с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, ее трансляция велась на YouTube-канале МИД ФРГ.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
СМИ: США не видят необходимости в снижении полотка цен на нефть РФ