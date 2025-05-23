https://1prime.ru/20250523/sanktsii-857870317.html

ЕС рассматривает вариант снижения потолка цен на российскую нефть

ЕС рассматривает вариант снижения потолка цен на российскую нефть - 23.05.2025, ПРАЙМ

ЕС рассматривает вариант снижения потолка цен на российскую нефть

Европейский союз обсуждает новые санкции против России, в том числе рассматривает вероятность снижения потолка цен на российскую нефть, заявил в пятницу глава... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T16:34+0300

2025-05-23T16:34+0300

2025-05-23T16:34+0300

энергетика

нефть

запад

рф

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Европейский союз обсуждает новые санкции против России, в том числе рассматривает вероятность снижения потолка цен на российскую нефть, заявил в пятницу глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. "Сейчас мы в Европейском союзе обсуждаем с нашими партнерами дальнейшие санкции против России, при этом мы уделяем особое внимание энергетике, где будем думать о снижении потолка цен на (российскую - ред.) нефть", - сказал Вадефуль на пресс-конференции с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, ее трансляция велась на YouTube-канале МИД ФРГ. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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нефть, запад, рф, владимир путин, мид фрг