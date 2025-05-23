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Суд 30 июня рассмотрит иск Генпрокуратуры о недвижимости в бухте Улисс - 23.05.2025, ПРАЙМ
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Суд 30 июня рассмотрит иск Генпрокуратуры о недвижимости в бухте Улисс
Суд 30 июня рассмотрит иск Генпрокуратуры о недвижимости в бухте Улисс - 23.05.2025, ПРАЙМ
Суд 30 июня рассмотрит иск Генпрокуратуры о недвижимости в бухте Улисс
Арбитражный суд Приморского края назначил на 30 июня судебное разбирательство по иску Генпрокуратуры к 32 ответчикам о возвращении в собственность РФ объектов... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T06:18+0300
2025-05-23T06:18+0300
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приморье
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росимущество
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ВЛАДИВОСТОК, 23 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Приморского края назначил на 30 июня судебное разбирательство по иску Генпрокуратуры к 32 ответчикам о возвращении в собственность РФ объектов недвижимости из перечня высвобождаемого военного имущества Минобороны в бухте Улисс во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы суда. Иск был подан 23 апреля в интересах РФ в лице Минобороны. В числе ответчиков - местные компании и ИП во Владивостоке, власти города, министерство земельных и имущественных отношений Приморья, Минфин РФ, Росимущество и московское ОАО "Федеральный Центр Логистики", которое занимается управлением недвижимостью. Суд арестовал более 60 участков и зданий, указанных в иске. В пятницу прошло предварительное судебное заседание. "На 30 июня назначено судебное разбирательство", - сказал собеседник агентства. В бухте Улисс, рядом с расположением флотилии Тихоокеанского флота, находится крупная частная катерная стоянка. Власти Владивостока в марте сообщали, что нужно до 1 мая вывезти маломерные суда с побережья бухты Улисс "в связи с использованием Тихоокеанским флотом акватории, побережья бухты Улисс и необходимости обеспечения безопасности навигации военных кораблей". Ранее в Арбитражный суд Приморья были поданы еще два иска ГП к ряду ответчиков в Приморье, в числе которых поставщик нефтепродуктов "Нико-Ойл ДВ" (Niko Group). Оба касаются возвращения государству участков и зданий из перечня объектов высвобождаемого военного имущества во Владивостоке на улицах Бархатная и Катерная – в бухте Улисс, рядом с расположением флотилии Тихоокеанского флота. В рамках одного из них ГП просит взыскать с "Нико-Ойл ДВ" в пользу РФ ущерба в размере почти 464 миллионов рублей.
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Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Владивосток, РФ, Приморье, Минфин РФ, Минфин, Росимущество
06:18 23.05.2025
 
Суд 30 июня рассмотрит иск Генпрокуратуры о недвижимости в бухте Улисс

Суд назначил на 30 июня судебное разбирательство по иску Генпрокуратуры к 32 ответчикам

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ВЛАДИВОСТОК, 23 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Приморского края назначил на 30 июня судебное разбирательство по иску Генпрокуратуры к 32 ответчикам о возвращении в собственность РФ объектов недвижимости из перечня высвобождаемого военного имущества Минобороны в бухте Улисс во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы суда.
Иск был подан 23 апреля в интересах РФ в лице Минобороны. В числе ответчиков - местные компании и ИП во Владивостоке, власти города, министерство земельных и имущественных отношений Приморья, Минфин РФ, Росимущество и московское ОАО "Федеральный Центр Логистики", которое занимается управлением недвижимостью. Суд арестовал более 60 участков и зданий, указанных в иске. В пятницу прошло предварительное судебное заседание.
"На 30 июня назначено судебное разбирательство", - сказал собеседник агентства.
В бухте Улисс, рядом с расположением флотилии Тихоокеанского флота, находится крупная частная катерная стоянка. Власти Владивостока в марте сообщали, что нужно до 1 мая вывезти маломерные суда с побережья бухты Улисс "в связи с использованием Тихоокеанским флотом акватории, побережья бухты Улисс и необходимости обеспечения безопасности навигации военных кораблей".
Ранее в Арбитражный суд Приморья были поданы еще два иска ГП к ряду ответчиков в Приморье, в числе которых поставщик нефтепродуктов "Нико-Ойл ДВ" (Niko Group). Оба касаются возвращения государству участков и зданий из перечня объектов высвобождаемого военного имущества во Владивостоке на улицах Бархатная и Катерная – в бухте Улисс, рядом с расположением флотилии Тихоокеанского флота. В рамках одного из них ГП просит взыскать с "Нико-Ойл ДВ" в пользу РФ ущерба в размере почти 464 миллионов рублей.
 
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