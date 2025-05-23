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Лондонский суд отклонил иск Palmali к нефтетрейдеру "Лукойла" на $120 млн

Лондонский суд отклонил иск Palmali к нефтетрейдеру "Лукойла" на $120 млн - 23.05.2025, ПРАЙМ

Лондонский суд отклонил иск Palmali к нефтетрейдеру "Лукойла" на $120 млн

Высокий суд Англии и Уэльса в пятницу отклонил иск турецкой судоходной компании Palmali к нефтетрейдеру "Лукойла" Litasco о предполагаемой невыполненной сделке... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T20:32+0300

2025-05-23T20:32+0300

2025-05-23T20:32+0300

энергетика

лукойл

суд

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ЛОНДОН, 23 мая - ПРАЙМ. Высокий суд Англии и Уэльса в пятницу отклонил иск турецкой судоходной компании Palmali к нефтетрейдеру "Лукойла" Litasco о предполагаемой невыполненной сделке по поставке нефтепродуктов. Об этом свидетельствует опубликованное на портале национального архива Великобритании решение судьи Марка Пеллинга. Palmali, принадлежащая предпринимателю азербайджанского происхождения Мубаризу Мансимову, в 2017 году заявила о предполагаемом невыполнении швейцарским трейдером "Лукойла" Litasco требований по долгосрочному контракту. В связи с этим Palmali подала иск в Высокий суд Лондона почти на 2 миллиарда долларов. Часть иска была отклонена в 2020 году, однако Palmali продолжала добиваться компенсации в размере 120 миллионов долларов за предполагаемое нарушение Litasco своих обязательств по поставкам нефтепродуктов. В решении судьи Пеллинга говорится, что контракт с Litasco был недействительным, поскольку у тогдашнего исполнительного директора Litasco Валерия Головушкина на момент его заключения был "явный конфликт интересов". "Ответчик заявил, что между Головушкиным и ответчиком возник явный конфликт интересов, который означал, что у него не было полномочий заключать соглашение. Следовательно, соглашение о сотрудничестве было недействительным с точки зрения швейцарского законодательства," - говорится в документе. Судья также удовлетворил встречный иск Litasco, которая требовала от Palmali возвращение займа и платежей, переданных третьим лицам.

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лукойл, суд