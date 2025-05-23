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Лондонский суд отклонил иск Palmali к нефтетрейдеру "Лукойла" на $120 млн - 23.05.2025, ПРАЙМ
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Лондонский суд отклонил иск Palmali к нефтетрейдеру "Лукойла" на $120 млн
Лондонский суд отклонил иск Palmali к нефтетрейдеру "Лукойла" на $120 млн - 23.05.2025, ПРАЙМ
Лондонский суд отклонил иск Palmali к нефтетрейдеру "Лукойла" на $120 млн
Высокий суд Англии и Уэльса в пятницу отклонил иск турецкой судоходной компании Palmali к нефтетрейдеру "Лукойла" Litasco о предполагаемой невыполненной сделке... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T20:32+0300
2025-05-23T20:32+0300
энергетика
лукойл
суд
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ЛОНДОН, 23 мая - ПРАЙМ. Высокий суд Англии и Уэльса в пятницу отклонил иск турецкой судоходной компании Palmali к нефтетрейдеру "Лукойла" Litasco о предполагаемой невыполненной сделке по поставке нефтепродуктов. Об этом свидетельствует опубликованное на портале национального архива Великобритании решение судьи Марка Пеллинга. Palmali, принадлежащая предпринимателю азербайджанского происхождения Мубаризу Мансимову, в 2017 году заявила о предполагаемом невыполнении швейцарским трейдером "Лукойла" Litasco требований по долгосрочному контракту. В связи с этим Palmali подала иск в Высокий суд Лондона почти на 2 миллиарда долларов. Часть иска была отклонена в 2020 году, однако Palmali продолжала добиваться компенсации в размере 120 миллионов долларов за предполагаемое нарушение Litasco своих обязательств по поставкам нефтепродуктов. В решении судьи Пеллинга говорится, что контракт с Litasco был недействительным, поскольку у тогдашнего исполнительного директора Litasco Валерия Головушкина на момент его заключения был "явный конфликт интересов". "Ответчик заявил, что между Головушкиным и ответчиком возник явный конфликт интересов, который означал, что у него не было полномочий заключать соглашение. Следовательно, соглашение о сотрудничестве было недействительным с точки зрения швейцарского законодательства," - говорится в документе. Судья также удовлетворил встречный иск Litasco, которая требовала от Palmali возвращение займа и платежей, переданных третьим лицам.
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лукойл, суд
Энергетика, Лукойл, суд
20:32 23.05.2025
 
Лондонский суд отклонил иск Palmali к нефтетрейдеру "Лукойла" на $120 млн

Лондонский суд отклонил иск турецкой Palmali к нефтетрейдеру "Лукойла" на $120 млн

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска "Лукойл"
Вывеска Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ЛОНДОН, 23 мая - ПРАЙМ. Высокий суд Англии и Уэльса в пятницу отклонил иск турецкой судоходной компании Palmali к нефтетрейдеру "Лукойла" Litasco о предполагаемой невыполненной сделке по поставке нефтепродуктов. Об этом свидетельствует опубликованное на портале национального архива Великобритании решение судьи Марка Пеллинга.
Palmali, принадлежащая предпринимателю азербайджанского происхождения Мубаризу Мансимову, в 2017 году заявила о предполагаемом невыполнении швейцарским трейдером "Лукойла" Litasco требований по долгосрочному контракту. В связи с этим Palmali подала иск в Высокий суд Лондона почти на 2 миллиарда долларов. Часть иска была отклонена в 2020 году, однако Palmali продолжала добиваться компенсации в размере 120 миллионов долларов за предполагаемое нарушение Litasco своих обязательств по поставкам нефтепродуктов.
В решении судьи Пеллинга говорится, что контракт с Litasco был недействительным, поскольку у тогдашнего исполнительного директора Litasco Валерия Головушкина на момент его заключения был "явный конфликт интересов".
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"Ответчик заявил, что между Головушкиным и ответчиком возник явный конфликт интересов, который означал, что у него не было полномочий заключать соглашение. Следовательно, соглашение о сотрудничестве было недействительным с точки зрения швейцарского законодательства," - говорится в документе.
Судья также удовлетворил встречный иск Litasco, которая требовала от Palmali возвращение займа и платежей, переданных третьим лицам.
 
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