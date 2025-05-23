https://1prime.ru/20250523/sud-857878465.html
Лондонский суд отклонил иск Palmali к нефтетрейдеру "Лукойла" на $120 млн
Лондонский суд отклонил иск Palmali к нефтетрейдеру "Лукойла" на $120 млн - 23.05.2025, ПРАЙМ
Лондонский суд отклонил иск Palmali к нефтетрейдеру "Лукойла" на $120 млн
Высокий суд Англии и Уэльса в пятницу отклонил иск турецкой судоходной компании Palmali к нефтетрейдеру "Лукойла" Litasco о предполагаемой невыполненной сделке... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T20:32+0300
2025-05-23T20:32+0300
2025-05-23T20:32+0300
энергетика
лукойл
суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975056_0:5:3625:2044_1920x0_80_0_0_0cb646a5d137b03c230de5b8b9acf0bf.jpg
ЛОНДОН, 23 мая - ПРАЙМ. Высокий суд Англии и Уэльса в пятницу отклонил иск турецкой судоходной компании Palmali к нефтетрейдеру "Лукойла" Litasco о предполагаемой невыполненной сделке по поставке нефтепродуктов. Об этом свидетельствует опубликованное на портале национального архива Великобритании решение судьи Марка Пеллинга. Palmali, принадлежащая предпринимателю азербайджанского происхождения Мубаризу Мансимову, в 2017 году заявила о предполагаемом невыполнении швейцарским трейдером "Лукойла" Litasco требований по долгосрочному контракту. В связи с этим Palmali подала иск в Высокий суд Лондона почти на 2 миллиарда долларов. Часть иска была отклонена в 2020 году, однако Palmali продолжала добиваться компенсации в размере 120 миллионов долларов за предполагаемое нарушение Litasco своих обязательств по поставкам нефтепродуктов. В решении судьи Пеллинга говорится, что контракт с Litasco был недействительным, поскольку у тогдашнего исполнительного директора Litasco Валерия Головушкина на момент его заключения был "явный конфликт интересов". "Ответчик заявил, что между Головушкиным и ответчиком возник явный конфликт интересов, который означал, что у него не было полномочий заключать соглашение. Следовательно, соглашение о сотрудничестве было недействительным с точки зрения швейцарского законодательства," - говорится в документе. Судья также удовлетворил встречный иск Litasco, которая требовала от Palmali возвращение займа и платежей, переданных третьим лицам.
https://1prime.ru/20250515/lukoyl-857599999.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975056_447:0:3178:2048_1920x0_80_0_0_17e13487018dbaefc694da78db1e48cb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лукойл, суд
Лондонский суд отклонил иск Palmali к нефтетрейдеру "Лукойла" на $120 млн
Лондонский суд отклонил иск турецкой Palmali к нефтетрейдеру "Лукойла" на $120 млн
ЛОНДОН, 23 мая - ПРАЙМ. Высокий суд Англии и Уэльса в пятницу отклонил иск турецкой судоходной компании Palmali к нефтетрейдеру "Лукойла" Litasco о предполагаемой невыполненной сделке по поставке нефтепродуктов. Об этом свидетельствует опубликованное на портале национального архива Великобритании решение судьи Марка Пеллинга.
Palmali, принадлежащая предпринимателю азербайджанского происхождения Мубаризу Мансимову, в 2017 году заявила о предполагаемом невыполнении швейцарским трейдером "Лукойла" Litasco требований по долгосрочному контракту. В связи с этим Palmali подала иск в Высокий суд Лондона почти на 2 миллиарда долларов. Часть иска была отклонена в 2020 году, однако Palmali продолжала добиваться компенсации в размере 120 миллионов долларов за предполагаемое нарушение Litasco своих обязательств по поставкам нефтепродуктов.
В решении судьи Пеллинга говорится, что контракт с Litasco был недействительным, поскольку у тогдашнего исполнительного директора Litasco Валерия Головушкина на момент его заключения был "явный конфликт интересов".
Акционеры "Лукойла" утвердили финальные дивиденды за 2024 год
"Ответчик заявил, что между Головушкиным и ответчиком возник явный конфликт интересов, который означал, что у него не было полномочий заключать соглашение. Следовательно, соглашение о сотрудничестве было недействительным с точки зрения швейцарского законодательства," - говорится в документе.
Судья также удовлетворил встречный иск Litasco, которая требовала от Palmali возвращение займа и платежей, переданных третьим лицам.