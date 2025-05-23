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В Т-Банке предупредили о мошенниках, звонящих от имени поликлиники

В Т-Банке предупредили о мошенниках, звонящих от имени поликлиники - 23.05.2025, ПРАЙМ

В Т-Банке предупредили о мошенниках, звонящих от имени поликлиники

Мошенники начали массово звонить жителям России под видом сотрудников поликлиники и предлагают срочно оформить электронную карту, чтобы "не потерять историю... | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T11:24+0300

2025-05-23T11:24+0300

2025-05-23T11:24+0300

мошенничество

общество

финансы

мвд

росфинмониторинг

т-банк

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Мошенники начали массово звонить жителям России под видом сотрудников поликлиники и предлагают срочно оформить электронную карту, чтобы "не потерять историю лечения" и не остаться без доступа к врачам, говорится в сообщении Т-Банка. "Мошенники предлагают срочно оформить электронную карту, чтобы не потерять историю лечения и не остаться без доступа к врачам. Все данные злоумышленники обещают перенести в раздел "Здоровье" на "Госуслугах" и выдать пациенту новый номер карты. Для этого просят назвать номер СНИЛС и код из СМС", - передает пресс-служба банка. Далее жертве звонят "от лица" Центробанка, МВД или Росфинмониторинга и пытаются запугать: якобы предыдущий звонок был от мошенников, которые взломали "Госуслуги" и теперь пытаются украсть деньги с банковского счета. "Чтобы защитить сбережения, человека просят срочно перевести все средства на "безопасный" счет, который на самом деле — счет мошенников", - сообщается в материале пресс-службы. Также Т-Банк предлагает способы защиты от мошенников: необходимо проверять, откуда поступил звонок, не сообщать коды из смс и личные данные по телефону, не верить в "безопасные" счета и быть предельно внимательным.

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общество , финансы, мвд, росфинмониторинг, т-банк