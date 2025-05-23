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В Т-Банке предупредили о мошенниках, звонящих от имени поликлиники
В Т-Банке предупредили о мошенниках, звонящих от имени поликлиники - 23.05.2025, ПРАЙМ
В Т-Банке предупредили о мошенниках, звонящих от имени поликлиники
Мошенники начали массово звонить жителям России под видом сотрудников поликлиники и предлагают срочно оформить электронную карту, чтобы "не потерять историю... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T11:24+0300
2025-05-23T11:24+0300
2025-05-23T11:24+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Мошенники начали массово звонить жителям России под видом сотрудников поликлиники и предлагают срочно оформить электронную карту, чтобы "не потерять историю лечения" и не остаться без доступа к врачам, говорится в сообщении Т-Банка. "Мошенники предлагают срочно оформить электронную карту, чтобы не потерять историю лечения и не остаться без доступа к врачам. Все данные злоумышленники обещают перенести в раздел "Здоровье" на "Госуслугах" и выдать пациенту новый номер карты. Для этого просят назвать номер СНИЛС и код из СМС", - передает пресс-служба банка. Далее жертве звонят "от лица" Центробанка, МВД или Росфинмониторинга и пытаются запугать: якобы предыдущий звонок был от мошенников, которые взломали "Госуслуги" и теперь пытаются украсть деньги с банковского счета. "Чтобы защитить сбережения, человека просят срочно перевести все средства на "безопасный" счет, который на самом деле — счет мошенников", - сообщается в материале пресс-службы. Также Т-Банк предлагает способы защиты от мошенников: необходимо проверять, откуда поступил звонок, не сообщать коды из смс и личные данные по телефону, не верить в "безопасные" счета и быть предельно внимательным.
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общество , финансы, мвд, росфинмониторинг, т-банк
Мошенничество, Общество , Финансы, МВД, Росфинмониторинг, Т-Банк
В Т-Банке предупредили о мошенниках, звонящих от имени поликлиники
Т-Банк: мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников поликлиники
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Мошенники начали массово звонить жителям России под видом сотрудников поликлиники и предлагают срочно оформить электронную карту, чтобы "не потерять историю лечения" и не остаться без доступа к врачам, говорится в сообщении Т-Банка.
"Мошенники предлагают срочно оформить электронную карту, чтобы не потерять историю лечения и не остаться без доступа к врачам. Все данные злоумышленники обещают перенести в раздел "Здоровье" на "Госуслугах" и выдать пациенту новый номер карты. Для этого просят назвать номер СНИЛС и код из СМС", - передает пресс-служба банка.
Далее жертве звонят "от лица" Центробанка, МВД или Росфинмониторинга и пытаются запугать: якобы предыдущий звонок был от мошенников, которые взломали "Госуслуги" и теперь пытаются украсть деньги с банковского счета.
"Чтобы защитить сбережения, человека просят срочно перевести все средства на "безопасный" счет, который на самом деле — счет мошенников", - сообщается в материале пресс-службы.
Также Т-Банк предлагает способы защиты от мошенников: необходимо проверять, откуда поступил звонок, не сообщать коды из смс и личные данные по телефону, не верить в "безопасные" счета и быть предельно внимательным.
В ВТБ рассказали о новой схеме мошенничества с банковскими картами россиян