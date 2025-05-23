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Трамп порекомендовал Британии стимулировать нефтедобычу
Трамп порекомендовал Британии стимулировать нефтедобычу - 23.05.2025, ПРАЙМ
Трамп порекомендовал Британии стимулировать нефтедобычу
Президент США Дональд Трамп порекомендовал Великобритании стимулировать нефтедобычу в Северном море, чтобы снизить стоимость энергии в стране. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T13:42+0300
2025-05-23T13:42+0300
2025-05-23T13:42+0300
политика
нефть
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великобритания
северное море
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп порекомендовал Великобритании стимулировать нефтедобычу в Северном море, чтобы снизить стоимость энергии в стране. "Я настоятельно рекомендую им… остановиться с дорогостоящими и неприглядными ветряками и стимулировать модернизированное бурение в Северном море, где для добычи доступны большие объемы нефти... цены на энергию в Великобритании снизятся и быстро", - написал Трамп на своей странице в соцсети Х. Американский президент добавил, что устаревшая система налогообложения Великобритании способствует отказу от нефтедобычи, когда стоило бы, по его словам, обеспечить обратное. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о "полном и всеобъемлющем" торговом соглашении между США и Великобританией. Британское правительство заявило, что в рамках сделки США снизят пошлины на британские автомобили и снимут пошлины на импорт стали, а Британия снимет пошлины на ввоз этанола из Штатов.
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нефть, сша, великобритания, северное море, дональд трамп
Политика, Нефть, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Северное море, Дональд Трамп
Трамп порекомендовал Британии стимулировать нефтедобычу
Трамп посоветовал Британии стимулировать нефтедобычу в Северном море
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп порекомендовал Великобритании стимулировать нефтедобычу в Северном море, чтобы снизить стоимость энергии в стране.
"Я настоятельно рекомендую им… остановиться с дорогостоящими и неприглядными ветряками и стимулировать модернизированное бурение в Северном море, где для добычи доступны большие объемы нефти... цены на энергию в Великобритании снизятся и быстро", - написал Трамп на своей странице в соцсети Х.
Американский президент добавил, что устаревшая система налогообложения Великобритании способствует отказу от нефтедобычи, когда стоило бы, по его словам, обеспечить обратное.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о "полном и всеобъемлющем" торговом соглашении между США и Великобританией. Британское правительство заявило, что в рамках сделки США снизят пошлины на британские автомобили и снимут пошлины на импорт стали, а Британия снимет пошлины на ввоз этанола из Штатов.
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