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Трамп заявил, что Россия и Украина завершили согласование обмена пленными
Трамп заявил, что Россия и Украина завершили согласование обмена пленными - 23.05.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Россия и Украина завершили согласование обмена пленными
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия и Украина завершили согласование крупного обмена пленными. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T13:44+0300
2025-05-23T13:44+0300
2025-05-23T13:44+0300
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия и Украина завершили согласование крупного обмена пленными. "(Согласование - ред.) крупного обмена пленными только что завершилось между Россией и Украиной. Он вступит в силу скоро. Поздравляю обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то грандиозному", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Переговоры между Россией и Украиной состоялись 16 мая в Стамбуле, они продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил журналистам, что работа по подготовке к обмену ведется, все стороны заинтересованы в том, чтобы совершить его в быстром режиме.
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россия, мировая экономика, украина, рф, дональд трамп, владимир мединский, дмитрий песков
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, Дональд Трамп, Владимир Мединский, Дмитрий Песков
Трамп заявил, что Россия и Украина завершили согласование обмена пленными
Трамп: Россия и Украина завершили согласование крупного обмена пленными
МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия и Украина завершили согласование крупного обмена пленными.
"(Согласование - ред.) крупного обмена пленными только что завершилось между Россией и Украиной. Он вступит в силу скоро. Поздравляю обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то грандиозному", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Переговоры между Россией и Украиной состоялись 16 мая в Стамбуле, они продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил журналистам, что работа по подготовке к обмену ведется, все стороны заинтересованы в том, чтобы совершить его в быстром режиме.
В Кремле рассказали о предстоящем обмене пленными с Украиной