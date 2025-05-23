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Трамп заявил, что Россия и Украина завершили согласование обмена пленными - 23.05.2025, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что Россия и Украина завершили согласование обмена пленными
Трамп заявил, что Россия и Украина завершили согласование обмена пленными - 23.05.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Россия и Украина завершили согласование обмена пленными
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия и Украина завершили согласование крупного обмена пленными. | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T13:44+0300
2025-05-23T13:44+0300
спецоперация на украине
россия
мировая экономика
украина
рф
дональд трамп
владимир мединский
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия и Украина завершили согласование крупного обмена пленными. "(Согласование - ред.) крупного обмена пленными только что завершилось между Россией и Украиной. Он вступит в силу скоро. Поздравляю обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то грандиозному", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Переговоры между Россией и Украиной состоялись 16 мая в Стамбуле, они продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил журналистам, что работа по подготовке к обмену ведется, все стороны заинтересованы в том, чтобы совершить его в быстром режиме.
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россия, мировая экономика, украина, рф, дональд трамп, владимир мединский, дмитрий песков
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, Дональд Трамп, Владимир Мединский, Дмитрий Песков
13:44 23.05.2025
 
Трамп заявил, что Россия и Украина завершили согласование обмена пленными

Трамп: Россия и Украина завершили согласование крупного обмена пленными

© AFP / Saul Loeb%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© AFP / Saul Loeb
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия и Украина завершили согласование крупного обмена пленными.
"(Согласование - ред.) крупного обмена пленными только что завершилось между Россией и Украиной. Он вступит в силу скоро. Поздравляю обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то грандиозному", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Переговоры между Россией и Украиной состоялись 16 мая в Стамбуле, они продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил журналистам, что работа по подготовке к обмену ведется, все стороны заинтересованы в том, чтобы совершить его в быстром режиме.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯМировая экономикаУКРАИНАРФДональд ТрампВладимир МединскийДмитрий Песков
 
 
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