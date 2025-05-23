https://1prime.ru/20250523/tramp-857860758.html

Трамп заявил, что Россия и Украина завершили согласование обмена пленными

Трамп заявил, что Россия и Украина завершили согласование обмена пленными - 23.05.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что Россия и Украина завершили согласование обмена пленными

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия и Украина завершили согласование крупного обмена пленными. | 23.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-23T13:44+0300

2025-05-23T13:44+0300

2025-05-23T13:44+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия и Украина завершили согласование крупного обмена пленными. "(Согласование - ред.) крупного обмена пленными только что завершилось между Россией и Украиной. Он вступит в силу скоро. Поздравляю обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то грандиозному", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Переговоры между Россией и Украиной состоялись 16 мая в Стамбуле, они продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил журналистам, что работа по подготовке к обмену ведется, все стороны заинтересованы в том, чтобы совершить его в быстром режиме.

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россия, мировая экономика, украина, рф, дональд трамп, владимир мединский, дмитрий песков