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В Индонезии назвали Россию примером в области развития АЭС
В Индонезии назвали Россию примером в области развития АЭС - 24.05.2025, ПРАЙМ
В Индонезии назвали Россию примером в области развития АЭС
Прорыв России в области развития атомных электростанций и возобновляемых источников энергии служит примером для Индонезии, заявил заместитель спикера Народного... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T23:09+0300
2025-05-24T23:09+0300
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ДЖАКАРТА, 24 мая – ПРАЙМ. Прорыв России в области развития атомных электростанций и возобновляемых источников энергии служит примером для Индонезии, заявил заместитель спикера Народного консультативного собрания Индонезии Эдди Супарно. "Благодаря развитию атомной энергетики Россия продемонстрировала свой прорыв в области возобновляемых источников энергии во всем мире, и это служит примером для Индонезии для развития подобных технологий", — заявил Супарно, слова которого приводит сайт парламентского органа Индонезии. Супарно отметил, что российская госпорпорация "Росатом" разработала модульные атомные электростанции, которые прошли проверку временем. "Я ожидаю, что Индонезия и Россия наладят сотрудничество в области развития атомных электростанций", — добавил заместитель спикера.
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индонезия, россия, росатом, аэс, атомная энергетика
Энергетика, ИНДОНЕЗИЯ, РОССИЯ, Росатом, АЭС, атомная энергетика
В Индонезии назвали Россию примером в области развития АЭС
Парламентарий Супарно: Россия стала примером для Индонезии в области развития АЭС
ДЖАКАРТА, 24 мая – ПРАЙМ. Прорыв России в области развития атомных электростанций и возобновляемых источников энергии служит примером для Индонезии, заявил заместитель спикера Народного консультативного собрания Индонезии Эдди Супарно.
"Благодаря развитию атомной энергетики Россия продемонстрировала свой прорыв в области возобновляемых источников энергии во всем мире, и это служит примером для Индонезии для развития подобных технологий", — заявил Супарно, слова которого приводит сайт парламентского органа Индонезии.
Супарно отметил, что российская госпорпорация "Росатом" разработала модульные атомные электростанции, которые прошли проверку временем.
"Я ожидаю, что Индонезия и Россия наладят сотрудничество в области развития атомных электростанций", — добавил заместитель спикера.
"Росатом" обсудил с Индонезией строительство АЭС