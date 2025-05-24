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В Индонезии назвали Россию примером в области развития АЭС

В Индонезии назвали Россию примером в области развития АЭС - 24.05.2025, ПРАЙМ

В Индонезии назвали Россию примером в области развития АЭС

Прорыв России в области развития атомных электростанций и возобновляемых источников энергии служит примером для Индонезии, заявил заместитель спикера Народного... | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T23:09+0300

2025-05-24T23:09+0300

2025-05-24T23:54+0300

энергетика

индонезия

россия

росатом

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атомная энергетика

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ДЖАКАРТА, 24 мая – ПРАЙМ. Прорыв России в области развития атомных электростанций и возобновляемых источников энергии служит примером для Индонезии, заявил заместитель спикера Народного консультативного собрания Индонезии Эдди Супарно. "Благодаря развитию атомной энергетики Россия продемонстрировала свой прорыв в области возобновляемых источников энергии во всем мире, и это служит примером для Индонезии для развития подобных технологий", — заявил Супарно, слова которого приводит сайт парламентского органа Индонезии. Супарно отметил, что российская госпорпорация "Росатом" разработала модульные атомные электростанции, которые прошли проверку временем. "Я ожидаю, что Индонезия и Россия наладят сотрудничество в области развития атомных электростанций", — добавил заместитель спикера.

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индонезия, россия, росатом, аэс, атомная энергетика