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Названы лучшие города России для покупки комнаты под сдачу в аренду

Названы лучшие города России для покупки комнаты под сдачу в аренду - 24.05.2025, ПРАЙМ

Названы лучшие города России для покупки комнаты под сдачу в аренду

Лучший крупный российский город для покупки комнаты под сдачу в аренду – Череповец, доходность от этой деятельности там составит 20,4% годовых, окупится... | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T08:40+0300

2025-05-24T08:40+0300

2025-05-24T08:40+0300

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бизнес

недвижимость

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Лучший крупный российский город для покупки комнаты под сдачу в аренду – Череповец, доходность от этой деятельности там составит 20,4% годовых, окупится приобретение за 4,9 года, рассказали РИА Недвижимость в "Мире квартир". "Выяснилось, что самыми доходными городами с точки зрения сдачи комнат в аренду стали те, где средняя покупная цена объектов не превышает миллиона рублей. Это Череповец, где доходность этого типа недвижимости составляет 20,4% годовых, а окупаемость – 4,9 года, Нижний Тагил (19,3% и 5,2 года), Мурманск (16,6% и 6 лет), Брянск (16,4% и 6,1 года), Рязань (16,4% и 6,1 года), Ульяновск (16,3% и 6,1 года), Махачкала (16,1% и 6,2 года), Тольятти (15,2% и 6,6 года), Смоленск (14,8% и 6,8 года) и Курган (14,4% и 6,9 года)", – сообщили в компании. По ее данным, самыми низкодоходными являются курортные города и столицы. Это связано с высокими ценами покупки. В Симферополе доходность составляет 5,4% годовых, окупаться комната будет более 18 лет, в Севастополе показатели достигают 5,6% и 17,7 года, в Москве – 6,1% и 16,5 года, в Санкт-Петербурге – 6,7% и 14,8 года, в Сочи – 7,1% и 14,1 года. В Якутске при доходности в 7,2% покупка будет окупаться 13,9 года, во Владикавказе соответствующие показатели составят 7,7% и 12,9 года, Казани – 8,2% и 12,3 года, в Краснодаре – 8,3% и 12 лет, в Чите – 8,4% и 11,9 года, привели данные в "Мире квартир". В среднем по крупным российским городам доходность сдачи комнаты в аренду составляет 10,4% годовых и окупается за 9,6 года. "Такое же исследование мы проводили три года назад, и тогда доходность была ниже – всего 8,3% годовых, а окупались комнаты дольше – более 12 лет. Получается, что сейчас такие объекты стало сдавать выгоднее, чем в 2022 году. Это произошло потому, что арендные ставки на жилье выросли больше, чем цены на недвижимость. Найм подорожал на 51%, а покупка – лишь на 21%", – прокомментировал данные гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко.

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бизнес, недвижимость, москва, череповец, мурманск