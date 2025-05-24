https://1prime.ru/20250524/medvedev-857885019.html

На Западе поднимут "дикий визг" о перемирии и санкциях, заявил Медведев

На Западе поднимут "дикий визг" о перемирии и санкциях, заявил Медведев - 24.05.2025, ПРАЙМ

На Западе поднимут "дикий визг" о перемирии и санкциях, заявил Медведев

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что в Париже, Берлине и Лондоне сейчас "поднимут дикий визг" о срочной необходимости 30-дневного... | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T10:14+0300

2025-05-24T10:14+0300

2025-05-24T11:39+0300

политика

россия

общество

париж

берлин

лондон

дмитрий медведев

совбез

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845853293_0:49:1026:626_1920x0_80_0_0_902a8179b3fd0cb1a21531df3bd0a880.jpg

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что в Париже, Берлине и Лондоне сейчас "поднимут дикий визг" о срочной необходимости 30-дневного перемирия и новых санкциях против России. В своем Telegram-канале зампред Совбеза обратил внимание на "могильную тишину в европейских центрах" после атак ВСУ на Россию в преддверии Дня Победы и в последние дни. "Сейчас те же самые сальные хряки в Париже, Берлине и Лондоне поднимут дикий визг о непропорциональном использовании силы, срочной необходимости 30-дневного перемирия и новых санкциях против России. Ответ им прост: сначала уничтожьте мерзких кровососущих паразитов на своём грязном теле. И помните: в крайнем случае расплодившихся вшей санитары уничтожают огнём, сжигая все источники застарелого педикулёза!" - написал Медведев.

https://1prime.ru/20250524/ukraina-857884077.html

париж

берлин

лондон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , париж, берлин, лондон, дмитрий медведев, совбез, всу