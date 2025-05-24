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На Западе поднимут "дикий визг" о перемирии и санкциях, заявил Медведев
На Западе поднимут "дикий визг" о перемирии и санкциях, заявил Медведев - 24.05.2025, ПРАЙМ
На Западе поднимут "дикий визг" о перемирии и санкциях, заявил Медведев
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что в Париже, Берлине и Лондоне сейчас "поднимут дикий визг" о срочной необходимости 30-дневного... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T10:14+0300
2025-05-24T10:14+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что в Париже, Берлине и Лондоне сейчас "поднимут дикий визг" о срочной необходимости 30-дневного перемирия и новых санкциях против России. В своем Telegram-канале зампред Совбеза обратил внимание на "могильную тишину в европейских центрах" после атак ВСУ на Россию в преддверии Дня Победы и в последние дни. "Сейчас те же самые сальные хряки в Париже, Берлине и Лондоне поднимут дикий визг о непропорциональном использовании силы, срочной необходимости 30-дневного перемирия и новых санкциях против России. Ответ им прост: сначала уничтожьте мерзких кровососущих паразитов на своём грязном теле. И помните: в крайнем случае расплодившихся вшей санитары уничтожают огнём, сжигая все источники застарелого педикулёза!" - написал Медведев.
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Политика, РОССИЯ, Общество , Париж, Берлин, ЛОНДОН, Дмитрий Медведев, Совбез, ВСУ
На Западе поднимут "дикий визг" о перемирии и санкциях, заявил Медведев
Медведев: на Западе поднимут дикий визг о необходимости перемирия на Украине
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что в Париже, Берлине и Лондоне сейчас "поднимут дикий визг" о срочной необходимости 30-дневного перемирия и новых санкциях против России.
В своем Telegram-канале зампред Совбеза обратил внимание на "могильную тишину в европейских центрах" после атак ВСУ на Россию в преддверии Дня Победы и в последние дни.
"Сейчас те же самые сальные хряки в Париже, Берлине и Лондоне поднимут дикий визг о непропорциональном использовании силы, срочной необходимости 30-дневного перемирия и новых санкциях против России. Ответ им прост: сначала уничтожьте мерзких кровососущих паразитов на своём грязном теле. И помните: в крайнем случае расплодившихся вшей санитары уничтожают огнём, сжигая все источники застарелого педикулёза!" - написал Медведев.
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