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Россия и Украина провели новый этап обмена военнопленными
Россия и Украина провели новый этап обмена военнопленными - 24.05.2025, ПРАЙМ
Россия и Украина провели новый этап обмена военнопленными
Российские военнослужащие вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории, всего домой вернулись 307 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T13:38+0300
2025-05-24T13:38+0300
2025-05-24T13:38+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Российские военнослужащие вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории, всего домой вернулись 307 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать четвертого мая, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены ещё 307 российских военнослужащих", - говорится в сообщении. Отмечается, что взамен были переданы 307 военнопленных ВСУ. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Всех доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. "Инициированный российской стороной масштабный обмен будет продолжен", - подчеркнули в МО РФ.
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Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, РФ, Минобороны РФ, ВСУ
Россия и Украина провели новый этап обмена военнопленными
Минобороны: с подконтрольной Киеву территории вернулись 307 российских военнопленных
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Российские военнослужащие вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории, всего домой вернулись 307 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать четвертого мая, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены ещё 307 российских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что взамен были переданы 307 военнопленных ВСУ.
Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Всех доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
"Инициированный российской стороной масштабный обмен будет продолжен", - подчеркнули в МО РФ.
Трамп заявил, что Россия и Украина завершили согласование обмена пленными