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Россия и Украина провели новый этап обмена военнопленными

Россия и Украина провели новый этап обмена военнопленными - 24.05.2025, ПРАЙМ

Россия и Украина провели новый этап обмена военнопленными

Российские военнослужащие вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории, всего домой вернулись 307 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T13:38+0300

2025-05-24T13:38+0300

2025-05-24T13:38+0300

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Российские военнослужащие вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории, всего домой вернулись 307 российских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать четвертого мая, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены ещё 307 российских военнослужащих", - говорится в сообщении. Отмечается, что взамен были переданы 307 военнопленных ВСУ. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Всех доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. "Инициированный российской стороной масштабный обмен будет продолжен", - подчеркнули в МО РФ.

https://1prime.ru/20250523/tramp-857860758.html

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общество , россия, рф, минобороны рф, всу