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ВС России ударили "Искандерами" по контейнеровозу, направлявшемуся в Одессу
ВС России ударили "Искандерами" по контейнеровозу, направлявшемуся в Одессу - 24.05.2025, ПРАЙМ
ВС России ударили "Искандерами" по контейнеровозу, направлявшемуся в Одессу
Российские военнослужащие нанесли ракетный удар комплексом "Искандер" по доставившему в Одессу более 100 контейнеров с безэкипажными катерами, беспилотниками и... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T17:35+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Российские военнослужащие нанесли ракетный удар комплексом "Искандер" по доставившему в Одессу более 100 контейнеров с безэкипажными катерами, беспилотниками и боеприпасами контейнеровозу, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать третьего мая расчётами ОТРК "Искандер" нанесен групповой ракетный удар по контейнеровозу, который осуществлял перевозку имущества военного назначения в порт Одесса, а также по складу контейнеров в данном порту", - говорится в сообщении Отмечается, что на судне находилось около 100 контейнеров с грузом военного назначения, в том числе безэкипажные катера, беспилотники и боеприпасы. "В результате огневого поражения данных целей произошла вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров, а также сильный пожар", - добавили в Минобороны РФ.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Бизнес, Одесса, РФ
ВС России ударили "Искандерами" по контейнеровозу, направлявшемуся в Одессу
Минобороны: ВС России 23 мая ударили по судну с военным грузом, шедшему в порт Одессы
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Российские военнослужащие нанесли ракетный удар комплексом "Искандер" по доставившему в Одессу более 100 контейнеров с безэкипажными катерами, беспилотниками и боеприпасами контейнеровозу, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать третьего мая расчётами ОТРК "Искандер" нанесен групповой ракетный удар по контейнеровозу, который осуществлял перевозку имущества военного назначения в порт Одесса, а также по складу контейнеров в данном порту", - говорится в сообщении
Отмечается, что на судне находилось около 100 контейнеров с грузом военного назначения, в том числе безэкипажные катера, беспилотники и боеприпасы.
"В результате огневого поражения данных целей произошла вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров, а также сильный пожар", - добавили в Минобороны РФ.
Российские военные освободили три населенных пункта в зоне спецоперации