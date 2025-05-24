https://1prime.ru/20250524/minoborony-857890040.html

ВС России ударили "Искандерами" по контейнеровозу, направлявшемуся в Одессу

ВС России ударили "Искандерами" по контейнеровозу, направлявшемуся в Одессу - 24.05.2025, ПРАЙМ

ВС России ударили "Искандерами" по контейнеровозу, направлявшемуся в Одессу

Российские военнослужащие нанесли ракетный удар комплексом "Искандер" по доставившему в Одессу более 100 контейнеров с безэкипажными катерами, беспилотниками и... | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T17:35+0300

2025-05-24T17:35+0300

2025-05-24T17:35+0300

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Российские военнослужащие нанесли ракетный удар комплексом "Искандер" по доставившему в Одессу более 100 контейнеров с безэкипажными катерами, беспилотниками и боеприпасами контейнеровозу, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать третьего мая расчётами ОТРК "Искандер" нанесен групповой ракетный удар по контейнеровозу, который осуществлял перевозку имущества военного назначения в порт Одесса, а также по складу контейнеров в данном порту", - говорится в сообщении Отмечается, что на судне находилось около 100 контейнеров с грузом военного назначения, в том числе безэкипажные катера, беспилотники и боеприпасы. "В результате огневого поражения данных целей произошла вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров, а также сильный пожар", - добавили в Минобороны РФ.

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