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Пятый раунд переговоров США и Ирана завершился без соглашения, пишут СМИ
Пятый раунд переговоров США и Ирана завершился без соглашения, пишут СМИ - 24.05.2025, ПРАЙМ
Пятый раунд переговоров США и Ирана завершился без соглашения, пишут СМИ
Пятый раунд переговоров США и Ирана по поводу иранской ядерной программе окончился без заключения какого-либо соглашения, стороны договорились о продолжении... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T02:01+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Пятый раунд переговоров США и Ирана по поводу иранской ядерной программе окончился без заключения какого-либо соглашения, стороны договорились о продолжении обсуждений, отмечает газета Wall Street Journal.
Ранее глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявлял, что Иран и США достигли большего понимания по итогам переговоров в Риме по иранской ядерной программе.
"Пятый раунд переговоров США и Ирана в Риме закончился без соглашения, но стороны договорились о продолжении обсуждений", - утверждает издание.
Wall Street Journal добавляет со ссылкой на источники, что США и Иран стремятся установить параметры для новой сделки по поводу ядерной программы Тегерана, при этом "важные детали" сделки планируется обсудить позднее.
Пятый раунд переговоров прошел на фоне растущих разногласий США и Ирана вокруг возможного соглашения по иранской ядерной программе. Противоречия обострились после того, как спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф заявил, что власти в Вашингтоне добиваются полного прекращения обогащения урана исламской республикой.
Перед пятым раундом верховный лидер Ирана Али Хаменеи после требований США к Ирану отказаться от обогащения урана выразил сомнение в возможности достижения сделки, отметив, что требование Вашингтона - это ошибка. МИД Ирана, в свою очередь, заявил, что стороны не достигнут соглашения, если американская сторона будет настаивать на отказе Ирана от технологии обогащения.
При этом прежде Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республикой. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против властей в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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мировая экономика, иран, сша, рим, стив уиткофф, али хаменеи, дональд трамп, мид
Энергетика, Мировая экономика, Экономика, ИРАН, США, Рим, Стив Уиткофф, Али Хаменеи, Дональд Трамп, МИД
Пятый раунд переговоров США и Ирана завершился без соглашения, пишут СМИ
WSJ: переговоры США и Ирана по ядерной программе завершились без соглашения
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Пятый раунд переговоров США и Ирана по поводу иранской ядерной программе окончился без заключения какого-либо соглашения, стороны договорились о продолжении обсуждений, отмечает газета Wall Street Journal.
Ранее глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявлял, что Иран и США достигли большего понимания по итогам переговоров в Риме по иранской ядерной программе.
"Пятый раунд переговоров США и Ирана в Риме закончился без соглашения, но стороны договорились о продолжении обсуждений", - утверждает издание.
Wall Street Journal добавляет со ссылкой на источники, что США и Иран стремятся установить параметры для новой сделки по поводу ядерной программы Тегерана, при этом "важные детали" сделки планируется обсудить позднее.
Пятый раунд переговоров прошел на фоне растущих разногласий США и Ирана вокруг возможного соглашения по иранской ядерной программе. Противоречия обострились после того, как спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф заявил, что власти в Вашингтоне добиваются полного прекращения обогащения урана исламской республикой.
Перед пятым раундом верховный лидер Ирана Али Хаменеи после требований США к Ирану отказаться от обогащения урана выразил сомнение в возможности достижения сделки, отметив, что требование Вашингтона - это ошибка. МИД Ирана, в свою очередь, заявил, что стороны не достигнут соглашения, если американская сторона будет настаивать на отказе Ирана от технологии обогащения.
При этом прежде Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республикой. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против властей в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.