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Самолет с 270 освобожденными из плена военными приземлился в Подмосковье - 24.05.2025, ПРАЙМ
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Самолет с 270 освобожденными из плена военными приземлился в Подмосковье
Самолет с 270 освобожденными из плена военными приземлился в Подмосковье - 24.05.2025, ПРАЙМ
Самолет с 270 освобожденными из плена военными приземлился в Подмосковье
На аэродроме в Московской области совершил посадку военно-транспортный самолет Ил-76 с 270 освобожденными из плена российскими военнослужащими. Кадры... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T00:05+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. На аэродроме в Московской области совершил посадку военно-транспортный самолет Ил-76 с 270 освобожденными из плена российскими военнослужащими. Кадры приземления борта передал телеканал "Звезда". Отмечается, что в Москве военные пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны. Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных украинскими войсками мирных жителей Курской области. Взамен Украине переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лицИнициированный Москвой масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в Минобороны.
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Спецоперация на Украине
00:05 24.05.2025
 
Самолет с 270 освобожденными из плена военными приземлился в Подмосковье

Самолет с 270 освобожденными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Министерства обороны РФ
Флаг на здании Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. На аэродроме в Московской области совершил посадку военно-транспортный самолет Ил-76 с 270 освобожденными из плена российскими военнослужащими. Кадры приземления борта передал телеканал "Звезда".
Отмечается, что в Москве военные пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны.
Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных украинскими войсками мирных жителей Курской области. Взамен Украине переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц
Инициированный Москвой масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в Минобороны.
Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
Россия вернула из украинского плена 270 военных и 120 гражданских лиц
Вчера, 16:37
 
Спецоперация на Украине
 
 
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