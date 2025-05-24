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Самолет с 270 освобожденными из плена военными приземлился в Подмосковье

Самолет с 270 освобожденными из плена военными приземлился в Подмосковье - 24.05.2025, ПРАЙМ

Самолет с 270 освобожденными из плена военными приземлился в Подмосковье

На аэродроме в Московской области совершил посадку военно-транспортный самолет Ил-76 с 270 освобожденными из плена российскими военнослужащими. Кадры... | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T00:05+0300

2025-05-24T00:05+0300

2025-05-24T00:05+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. На аэродроме в Московской области совершил посадку военно-транспортный самолет Ил-76 с 270 освобожденными из плена российскими военнослужащими. Кадры приземления борта передал телеканал "Звезда". Отмечается, что в Москве военные пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны. Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных украинскими войсками мирных жителей Курской области. Взамен Украине переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лицИнициированный Москвой масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в Минобороны.

https://1prime.ru/20250523/rossiya-857870751.html

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