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Самолет с 270 освобожденными из плена военными приземлился в Подмосковье
Самолет с 270 освобожденными из плена военными приземлился в Подмосковье - 24.05.2025, ПРАЙМ
Самолет с 270 освобожденными из плена военными приземлился в Подмосковье
На аэродроме в Московской области совершил посадку военно-транспортный самолет Ил-76 с 270 освобожденными из плена российскими военнослужащими. Кадры... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T00:05+0300
2025-05-24T00:05+0300
2025-05-24T00:05+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. На аэродроме в Московской области совершил посадку военно-транспортный самолет Ил-76 с 270 освобожденными из плена российскими военнослужащими. Кадры приземления борта передал телеканал "Звезда". Отмечается, что в Москве военные пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны. Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных украинскими войсками мирных жителей Курской области. Взамен Украине переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лицИнициированный Москвой масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в Минобороны.
https://1prime.ru/20250523/rossiya-857870751.html
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Самолет с 270 освобожденными из плена военными приземлился в Подмосковье
Самолет с 270 освобожденными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. На аэродроме в Московской области совершил посадку военно-транспортный самолет Ил-76 с 270 освобожденными из плена российскими военнослужащими. Кадры приземления борта передал телеканал "Звезда".
Отмечается, что в Москве военные пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны.
Россия вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных украинскими войсками мирных жителей Курской области. Взамен Украине переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц
Инициированный Москвой масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни, подчеркивали в Минобороны.
Россия вернула из украинского плена 270 военных и 120 гражданских лиц