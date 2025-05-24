https://1prime.ru/20250524/samolet-857890605.html

В Подмосковье сел самолет с 307 освобожденными из плена военными

В Подмосковье сел самолет с 307 освобожденными из плена военными - 24.05.2025, ПРАЙМ

В Подмосковье сел самолет с 307 освобожденными из плена военными

В Московской области приземился самолет, на борту которого 307 освобожденных из украинского плена российских военных, передает телеканал "Звезда". | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T19:28+0300

2025-05-24T19:28+0300

2025-05-24T19:34+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. В Московской области приземился самолет, на борту которого 307 освобожденных из украинского плена российских военных, передает телеканал "Звезда". На видео показано, как воздушное судно рулит по летному полю после посадки. Министерство обороны сообщило ранее в субботу о возвращении из украинского плена новой партии российских военных в количестве 307 человек.

https://1prime.ru/20250524/samolet-857881001.html

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