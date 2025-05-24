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В Подмосковье сел самолет с 307 освобожденными из плена военными - 24.05.2025, ПРАЙМ
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В Подмосковье сел самолет с 307 освобожденными из плена военными
В Подмосковье сел самолет с 307 освобожденными из плена военными - 24.05.2025, ПРАЙМ
В Подмосковье сел самолет с 307 освобожденными из плена военными
В Московской области приземился самолет, на борту которого 307 освобожденных из украинского плена российских военных, передает телеканал "Звезда". | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T19:28+0300
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спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. В Московской области приземился самолет, на борту которого 307 освобожденных из украинского плена российских военных, передает телеканал "Звезда". На видео показано, как воздушное судно рулит по летному полю после посадки. Министерство обороны сообщило ранее в субботу о возвращении из украинского плена новой партии российских военных в количестве 307 человек.
https://1prime.ru/20250524/samolet-857881001.html
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россия, вс рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВС РФ
19:28 24.05.2025 (обновлено: 19:34 24.05.2025)
 
В Подмосковье сел самолет с 307 освобожденными из плена военными

В Подмосковье сел самолет с 307 освобожденными из плена российскими военными

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. В Московской области приземился самолет, на борту которого 307 освобожденных из украинского плена российских военных, передает телеканал "Звезда".
На видео показано, как воздушное судно рулит по летному полю после посадки.
Министерство обороны сообщило ранее в субботу о возвращении из украинского плена новой партии российских военных в количестве 307 человек.
Флаг на здании Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2025
Самолет с 270 освобожденными из плена военными приземлился в Подмосковье
00:05
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯВС РФ
 
 
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