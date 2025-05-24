https://1prime.ru/20250524/smi-857885722.html
СМИ: ЕК предложит снизить потолок цен на нефть для стран G7 до $45
СМИ: ЕК предложит снизить потолок цен на нефть для стран G7 до $45 - 24.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: ЕК предложит снизить потолок цен на нефть для стран G7 до $45
Еврокомиссия в рамках новых санкций против РФ планирует предложить снизить потолок цен на нефть для стран G7 примерно до 45 долларов, передает агентство... | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T11:13+0300
2025-05-24T11:13+0300
2025-05-24T11:13+0300
энергетика
нефть
мировая экономика
рф
запад
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76359/21/763592102_0:320:3401:2233_1920x0_80_0_0_122f6d09dec20b19b487349e4f9a7d2b.jpg
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия в рамках новых санкций против РФ планирует предложить снизить потолок цен на нефть для стран G7 примерно до 45 долларов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "В рамках обсуждаемого пакета исполнительный орган (Евросоюза - ред.) планирует предложить снизить потолка цен на нефть для стран "Группы семи" примерно до 45 долларов", - передает агентство. Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера для нефтепродуктов вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юрлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.
https://1prime.ru/20250524/es-857885207.html
рф
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76359/21/763592102_0:1:3401:2552_1920x0_80_0_0_878047c69cf1a02860248147099e8a0c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, мировая экономика, рф, запад, владимир путин, ес
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, РФ, ЗАПАД, Владимир Путин, ЕС
СМИ: ЕК предложит снизить потолок цен на нефть для стран G7 до $45
Bloomberg: ЕК хочет снизить потолок цен на нефть для стран G7 до 45 долларов
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия в рамках новых санкций против РФ планирует предложить снизить потолок цен на нефть для стран G7 примерно до 45 долларов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"В рамках обсуждаемого пакета исполнительный орган (Евросоюза - ред.) планирует предложить снизить потолка цен на нефть для стран "Группы семи" примерно до 45 долларов", - передает агентство.
Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели с 5 декабря 2022 года ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено, аналогичная мера для нефтепродуктов вступила в силу с 5 февраля 2023 года. В ответ президент РФ Владимир Путин указом запретил поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юрлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов человек.
СМИ: ЕС изучает возможность отключения более 20 банков от SWIFT