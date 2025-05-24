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СМИ: ЕС может расширить санкции против судов, якобы перевозящих нефть из РФ

СМИ: ЕС может расширить санкции против судов, якобы перевозящих нефть из РФ - 24.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: ЕС может расширить санкции против судов, якобы перевозящих нефть из РФ

Евросоюз рассматривает возможность расширения санкций против судов, якобы перевозящих российскую нефть, и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), передает... | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T11:24+0300

2025-05-24T11:24+0300

2025-05-24T11:24+0300

энергетика

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Евросоюз рассматривает возможность расширения санкций против судов, якобы перевозящих российскую нефть, и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "ЕС планирует расширить санкции против ... флота российских нефтяных танкеров и рассматривает дальнейшие ограничения в отношении кредиторов, которые, как считается, помогают Москве ... и Российского фонда прямых иностранных инвестиций", - передает агентство. Согласно собеседникам агентства, блок также планирует включить в следующий пакет антироссийских санкций положения, защищающие европейские компании от арбитража в рамках двусторонних инвестиционных соглашений. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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нефть, запад, рф, владимир путин, ес