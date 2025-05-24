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Российские военные освободили три населенных пункта в зоне спецоперации

Российские военные освободили три населенных пункта в зоне спецоперации - 24.05.2025, ПРАЙМ

Российские военные освободили три населенных пункта в зоне спецоперации

Российские военные освободили три населенных пункта в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны. | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T13:31+0300

2025-05-24T13:31+0300

2025-05-24T13:31+0300

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Российские военные освободили три населенных пункта в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны.В ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск "Восток" в ходе решительных действий освободили населенный пункт Отрадное, расположенный в Донецкой Народной Республике."ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - уточняется в сводке Минобороны РФ.Тем временем, военнослужащие "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Ступочки в ДНР."Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Ступочки Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.Министерство обороны также сообщило, что подразделения группировки войск "Север" в результате успешных операций освободили населенный пункт Локня в Сумской области.Кроме того, минувшей ночью вооруженные силы нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты, центру радиотехнической разведки и позиции ЗРК "Patriot" производства США.В оборонном ведомстве подчеркнули, что все поставленные цели удара были достигнуты, и все назначенные объекты успешно поражены.

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