Nippon Steel приветствовала решение Трампа о партнерстве с U.S. Steel

2025-05-24T05:17+0300

ТОКИО, 24 мая - ПРАЙМ. Японская корпорация Nippon Steel приветствовала решение президента США Дональда Трампа одобрить ее партнерство с американской U.S. Steel, подчеркнув, что это "знаменует собой поворотный момент для сталелитейной промышленности США и американского производства в целом". "Мы выражаем глубокое уважение мудрому решению президента США Трампа одобрить партнерство между Nippon Steel и U.S. Steel... Наше предложение соответствует обязательствам администрации Трампа по защите американских рабочих, сталелитейной промышленности США и национальной безопасности США", - цитирует текст заявления профильная японская газета "Никкан Сангё Симбун". Японская компания также считает, что партнерство с US Steel "знаменует собой поворотный момент для U.S. Steel, всех заинтересованных сторон, сталелитейной промышленности США и американского производства в целом". Ранее в субботу президент США Дональд Трамп объявил, что компания U.S. Steel сохранит штаб-квартиру в Питтсбурге и останется американской. Он отметил, что в рамках партнерства с Nippon Steel будет создано не менее 70 тысяч рабочих мест, а общий объем инвестиций в экономику США составит 14 миллиардов долларов, большая часть из которых поступит в течение следующих 14 месяцев. Трамп подчеркнул, что эта инвестиция станет крупнейшей в истории штата Пенсильвания. При этом U.S. Steel назвала Трампа "смелым лидером и бизнесменом, который знает, как заключить наилучшую сделку для США, американских рабочих и американского производства". "Компания U.S. Steel остается в США и благодаря нашему партнерству с Nippon Steel будет расти и укрепляться в течение следующих четырех лет, привлекая значительные инвестиции, новые технологии и бесчисленные рабочие места", - цитирует издание заявление компании. Японская корпорация Nippon Steel официально заявила о своем намерении приобрести U.S. Steel за 14,1 миллиарда долларов в декабре 2023 года. В результате сделки американская компания должна была стать дочерним предприятием сталелитейного гиганта Японии. Тогда же администрация предыдущего президента США Джо Байдена заявила, что приобретение столь знаковой американской компании иностранной организацией требует серьезного изучения с точки зрения ее возможного влияния на национальную безопасность США и надежность функционирования цепочек поставок. Весной 2024 года U.S. Steel сообщала, что большинство ее акционеров поддерживают продажу, а в мае стороны заявили о получении регуляторного согласия этого поглощения за пределами США. В конце августа Nippon Steel объявила о намерении в случае подписания контракта инвестировать 2,7 миллиарда долларов в производства U.S. Steel в штатах Пенсильвания и Индиана. В конце декабря 2024 года комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) заявил, что не смог прийти к консенсусу относительно возможности угроз национальной безопасности в случае сделки между Nippon Steel и U.S. Steel и передал решение о разрешении или блокировки на усмотрение бывшего президента Джо Байдена. В начале января стало известно, что Nippon Steel выступила с новым предложением по сделке, обязуясь предоставить 10-летнюю гарантию того, что не будет сокращать производственные мощности на заводах U.S. Steel в Пенсильвании, Индиане, Алабаме, Техасе, Калифорнии и Арканзасе без одобрения со стороны специальной комиссии минфина. Несмотря на это, 3 января Байден заблокировал сделку, назвав её угрозой национальной безопасности. Глава U.S. Steel Дэвид Бурритт назвал решение Байдена заблокировать сделку позором и проявлением политической коррупции. В связи с этим решением Nippon Steel и U.S. Steel подали в суд два иска. Первый иск, поданный в апелляционный суд США по округу Колумбия, оспаривает нарушение конституционных гарантий, а также "незаконное политическое влияние", а также просит суд отменить решение Байдена. Второй иск подан в окружной суд США по Западному округу Пенсильвании против руководства металлургических компаний Cleveland-Cliffs и USW за их "незаконные и скоординированные действия", направленные на предотвращение сделки.

технологии, бизнес, сша, токио, япония, дональд трамп, джо байден