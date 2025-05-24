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Трамп заявил о сборке в США гиперзвуковых ракет "в больших количествах" - 24.05.2025, ПРАЙМ
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Трамп заявил о сборке в США гиперзвуковых ракет "в больших количествах"
Трамп заявил о сборке в США гиперзвуковых ракет "в больших количествах" - 24.05.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил о сборке в США гиперзвуковых ракет "в больших количествах"
Соединенные Штаты в больших количествах создают гиперзвуковые ракеты, заявил президент страны в Дональд Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T18:16+0300
2025-05-24T18:16+0300
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оружие
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ВАШИНГТОН, 24 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в больших количествах создают гиперзвуковые ракеты, заявил президент страны в Дональд Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт. "Мы их разработали. А теперь собираем в больших количествах", - подчеркнул он.По словам президента, чертежи американских ракет якобы украли во времена президентства Барака Обамы. "Вы знаете, наши украли. Мы их разработчики. А их украли при Обаме. Они украли их. Знаете, кто украл? Русские их украли. Что-то плохое произошло", - добавил глава Белого дома. Ранее Трамп также заявлял, что Россия якобы украла чертежи "супер-пупер-ракеты" у американцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что у РФ есть своя прекрасная ракета, не имеющая аналогов в мире, причем не одна. Соединенные Штаты отстают от России и Китая в разработке гиперзвукового оружия. В российских войсках гиперзвуковое оружие стоит на вооружении и уже применялось в боевых действиях. РФ разработала несколько моделе гиперзвуковых ракет: "Циркон" морского базирования, "Кинжал" воздушного базирования и "Авангард" шахтного базирования.
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дональд трамп, сша, оружие
Дональд Трамп, США, оружие
18:16 24.05.2025
 
Трамп заявил о сборке в США гиперзвуковых ракет "в больших количествах"

Трамп: США собирают гиперзвуковые ракеты в больших количествах

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 24 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в больших количествах создают гиперзвуковые ракеты, заявил президент страны в Дональд Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт.
"Мы их разработали. А теперь собираем в больших количествах", - подчеркнул он.
По словам президента, чертежи американских ракет якобы украли во времена президентства Барака Обамы.
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24 октября 2023, 13:13
"Вы знаете, наши украли. Мы их разработчики. А их украли при Обаме. Они украли их. Знаете, кто украл? Русские их украли. Что-то плохое произошло", - добавил глава Белого дома.
Ранее Трамп также заявлял, что Россия якобы украла чертежи "супер-пупер-ракеты" у американцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что у РФ есть своя прекрасная ракета, не имеющая аналогов в мире, причем не одна.
Соединенные Штаты отстают от России и Китая в разработке гиперзвукового оружия. В российских войсках гиперзвуковое оружие стоит на вооружении и уже применялось в боевых действиях.
РФ разработала несколько моделе гиперзвуковых ракет: "Циркон" морского базирования, "Кинжал" воздушного базирования и "Авангард" шахтного базирования.
 
Дональд ТрампСШАоружие
 
 
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