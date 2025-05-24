https://1prime.ru/20250524/tramp-857890333.html

Трамп заявил о сборке в США гиперзвуковых ракет "в больших количествах"

Трамп заявил о сборке в США гиперзвуковых ракет "в больших количествах" - 24.05.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил о сборке в США гиперзвуковых ракет "в больших количествах"

Соединенные Штаты в больших количествах создают гиперзвуковые ракеты, заявил президент страны в Дональд Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест | 24.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-24T18:16+0300

2025-05-24T18:16+0300

2025-05-24T18:16+0300

дональд трамп

сша

оружие

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483938_0:24:774:459_1920x0_80_0_0_c70e46c858240c81f2148f7c18b38777.jpg

ВАШИНГТОН, 24 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты в больших количествах создают гиперзвуковые ракеты, заявил президент страны в Дональд Трамп на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт. "Мы их разработали. А теперь собираем в больших количествах", - подчеркнул он.По словам президента, чертежи американских ракет якобы украли во времена президентства Барака Обамы. "Вы знаете, наши украли. Мы их разработчики. А их украли при Обаме. Они украли их. Знаете, кто украл? Русские их украли. Что-то плохое произошло", - добавил глава Белого дома. Ранее Трамп также заявлял, что Россия якобы украла чертежи "супер-пупер-ракеты" у американцев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что у РФ есть своя прекрасная ракета, не имеющая аналогов в мире, причем не одна. Соединенные Штаты отстают от России и Китая в разработке гиперзвукового оружия. В российских войсках гиперзвуковое оружие стоит на вооружении и уже применялось в боевых действиях. РФ разработала несколько моделе гиперзвуковых ракет: "Циркон" морского базирования, "Кинжал" воздушного базирования и "Авангард" шахтного базирования.

https://1prime.ru/20231024/842064678.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дональд трамп, сша, оружие