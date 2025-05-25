https://1prime.ru/20250525/haval-857896855.html
Казахстан начнет собирать внедорожники Haval для России
Казахстан начнет собирать внедорожники Haval для России - 25.05.2025, ПРАЙМ
Казахстан начнет собирать внедорожники Haval для России
Согласно обновленным данным, размещенным в открытой базе сертификатов ОТТС, на производственной площадке AMMKZ в Казахстане готовятся запустить полноценное... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T13:04+0300
2025-05-25T13:04+0300
2025-05-25T13:04+0300
казахстан
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Согласно обновленным данным, размещенным в открытой базе сертификатов ОТТС, на производственной площадке AMMKZ в Казахстане готовятся запустить полноценное производство, включая сварку и окраску кузовов, для новых моделей Haval H5, Haval H9, а также обновленного Chery Tiggo 4. Как сообщает портал Motor со ссылкой на Kolesa.kz, ранее уже стало известно, что на этом же заводе планируется локализация выпуска внедорожника Tank 300.Как отмечает портал, проект предусматривает сборку рамных внедорожников с бензиновыми турбомоторами объемом 2,0 литра на предприятии в Алматы. Еще год назад руководитель компании "Астана Моторс" Нурлан Смагулов заявлял о намерении экспортировать такие автомобили не только в пределах Казахстана, но и в другие страны СНГ. Среди внешних рынков особое внимание уделяется России, где рамные модели Great Wall пользуются стабильным спросом, тогда как местные предприятия в Туле и Калуге ориентированы преимущественно на кроссоверы с несущим кузовом.Кроме того, пишет Motors, власти Казахстана добиваются отмены утилизационного сбора для автомобилей, произведенных на территории республики, при ввозе в Россию. В случае достижения договоренности между странами, российские покупатели, как ожидается, могут стать основной аудиторией для продукции завода AMMKZ. В общей сложности планируется наладить выпуск девяти моделей, из которых семь уже известны: Chery Tiggo 2 Pro, Haval Jolion, Tank 300, Changan CS55 Plus, Chery Tiggo 4, а также рамные Haval H5 и H9.Ранее в России производился Haval H9 первого поколения, однако в настоящее время модель поставляется исключительно из Китая. Завод GWM в Туле функционирует практически на пределе своих возможностей, что стало причиной переноса выпуска кроссоверов Haval M6 на другую площадку — в Калугу. При этом расширение производственных мощностей в России, как уточняется, по-прежнему касается только кроссоверов, а не рамных внедорожников.
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казахстан, россия, haval, авто
КАЗАХСТАН, РОССИЯ, Haval, Авто
Казахстан начнет собирать внедорожники Haval для России
Motor: в Казахстане началась подготовка к выпуску внедорожников Haval для России
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ.
Согласно обновленным данным, размещенным в открытой базе сертификатов ОТТС, на производственной площадке AMMKZ в Казахстане готовятся запустить полноценное производство, включая сварку и окраску кузовов, для новых моделей Haval H5, Haval H9, а также обновленного Chery Tiggo 4. Как сообщает
портал Motor со ссылкой на Kolesa.kz
, ранее уже стало известно, что на этом же заводе планируется локализация выпуска внедорожника Tank 300.
Как отмечает портал, проект предусматривает сборку рамных внедорожников с бензиновыми турбомоторами объемом 2,0 литра на предприятии в Алматы. Еще год назад руководитель компании "Астана Моторс" Нурлан Смагулов заявлял о намерении экспортировать такие автомобили не только в пределах Казахстана, но и в другие страны СНГ. Среди внешних рынков особое внимание уделяется России, где рамные модели Great Wall пользуются стабильным спросом, тогда как местные предприятия в Туле и Калуге ориентированы преимущественно на кроссоверы с несущим кузовом.
Кроме того, пишет Motors, власти Казахстана добиваются отмены утилизационного сбора для автомобилей, произведенных на территории республики, при ввозе в Россию. В случае достижения договоренности между странами, российские покупатели, как ожидается, могут стать основной аудиторией для продукции завода AMMKZ. В общей сложности планируется наладить выпуск девяти моделей, из которых семь уже известны: Chery Tiggo 2 Pro, Haval Jolion, Tank 300, Changan CS55 Plus, Chery Tiggo 4, а также рамные Haval H5 и H9.
Ранее в России производился Haval H9 первого поколения, однако в настоящее время модель поставляется исключительно из Китая. Завод GWM в Туле функционирует практически на пределе своих возможностей, что стало причиной переноса выпуска кроссоверов Haval M6 на другую площадку — в Калугу. При этом расширение производственных мощностей в России, как уточняется, по-прежнему касается только кроссоверов, а не рамных внедорожников.
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