https://1prime.ru/20250525/kia-857898806.html

Семейный кроссовер Kia Sportage стал доступен для покупки в России

Семейный кроссовер Kia Sportage стал доступен для покупки в России - 25.05.2025, ПРАЙМ

Семейный кроссовер Kia Sportage стал доступен для покупки в России

В Россию активно поступают новые кроссоверы Kia Sportage, которые теперь массово привозят по параллельному импорту. Ранее эти автомобили выпускались на... | 25.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-25T15:14+0300

2025-05-25T15:14+0300

2025-05-25T15:14+0300

авто

kia

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. В Россию активно поступают новые кроссоверы Kia Sportage, которые теперь массово привозят по параллельному импорту. Ранее эти автомобили выпускались на калининградском "Автоторе", а сейчас их можно свободно купить через различные онлайн-площадки. Минимальная стоимость моделей начинается от 2,65 миллиона рублей, сообщает портал "Автоновости дня".Как отмечает портал, на фоне растущих цен у китайских конкурентов Sportage выглядит более доступным. Так, схожий с Kia Sportage по размерам Chery Tiggo 7 Pro Max стоит минимум 2,68 миллиона рублей, Geely Atlas — от 3,51 миллиона рублей, а базовый Changan Uni-K 2023 года выпуска и вовсе обойдется минимум в 3,64 миллиона рублей.За минимальную цену Kia Sportage доступен по предзаказу. За минимальные 2,65 миллиона рублей компания во Владивостоке предлагает версию с 2,0-литровым атмосферным мотором на 150 л.с., передним приводом и классическим "автоматом", пишет "Автоновости дня". Версия с передним приводом, 180-сильным турбомотором объемом 1,6 литра и роботизированной коробкой передач во Владивостоке обойдется дороже на 250 тысяч. А в Москве и Краснодаре за 3 миллиона рублей можно заказать самую мощную модификацию — 236-сильную с 2,0-литровым двигателем.Автомобили из наличия обойдутся дороже, сообщает портал. Однако зачастую частные продавцы выставляют более низкие цены, чем официальные дилеры. Так, в Санкт-Петербурге полноприводный Sportage с 150-сильным мотором предлагают за 3,2 миллиона рублей, в Екатеринбурге — переднеприводную модель за 3,4 миллиона рублей, в Казани — за 3,47 миллиона рублей. Самый мощный 200-сильный вариант можно найти минимум за 3,5 миллиона рублей.Согласно информации "Автоновости дня", новые Kia Sportage доступны для покупки в Челябинске, Самаре, Воронеже, Кирове, Нижнем Новгороде, Махачкале, Перми, Оренбурге, Ростове-на-Дону и многих других городах России. Всего на рынке представлено свыше 300 автомобилей в разных комплектациях и с разнообразными силовыми установками.

https://1prime.ru/20250525/avarii-857898169.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, kia