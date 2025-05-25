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Медведев объяснил, сколько территории Украины может занять буферная зона
Медведев объяснил, сколько территории Украины может занять буферная зона - 25.05.2025, ПРАЙМ
Медведев объяснил, сколько территории Украины может занять буферная зона
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что буферная зона займет почти всю территорию Украины, если военная помощь бандеровскому режиму будет... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T18:14+0300
2025-05-25T18:14+0300
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что буферная зона займет почти всю территорию Украины, если военная помощь бандеровскому режиму будет продолжаться. В своем Telegram-канале политик прикрепил видео, на котором видно, как буферная зона, обозначенная красным цветом, постепенно занимает всю территорию Украины, обозначенную синим цветом. В конце 14-секундного видео большая часть Украины окрашена в красный. Небольшая область с синим цветом осталась только рядом с Польшей. "Если военная помощь бандеровскому режиму продолжится, буферная зона могла бы выглядеть вот так", - написал Медведев под опубликованным видео. В четверг во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции российский президент Владимир Путин заявил, что ВС РФ в настоящее время решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве РФ подчеркивали, что государства-члены НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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дмитрий медведев, украина, буферная зона
Спецоперация на Украине, Дмитрий Медведев, УКРАИНА, буферная зона
Медведев объяснил, сколько территории Украины может занять буферная зона
Медведев: буферная зона может занять почти всю Украину
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что буферная зона займет почти всю территорию Украины, если военная помощь бандеровскому режиму будет продолжаться.
В своем Telegram-канале политик прикрепил видео, на котором видно, как буферная зона, обозначенная красным цветом, постепенно занимает всю территорию Украины, обозначенную синим цветом. В конце 14-секундного видео большая часть Украины окрашена в красный. Небольшая область с синим цветом осталась только рядом с Польшей.
"Если военная помощь бандеровскому режиму продолжится, буферная зона могла бы выглядеть вот так", - написал Медведев под опубликованным видео.
В четверг во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции российский президент Владимир Путин заявил, что ВС РФ в настоящее время решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной.
"Что делать с Херсоном?" Зеленский отреагировал на идею о буферной зоне
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве РФ подчеркивали, что государства-члены НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.