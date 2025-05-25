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"Сделали выводы". В ЕС сообщили о подготовке ВС РФ к большому наступлению
"Сделали выводы". В ЕС сообщили о подготовке ВС РФ к большому наступлению - 25.05.2025, ПРАЙМ
"Сделали выводы". В ЕС сообщили о подготовке ВС РФ к большому наступлению
Российские войска ведут подготовку к масштабному наступлению, утверждается в публикации немецкого издания Bild. | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T17:28+0300
2025-05-25T17:28+0300
2025-05-25T17:29+0300
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Российские войска ведут подготовку к масштабному наступлению, утверждается в публикации немецкого издания Bild.Как утверждает цитируемый в статье военный аналитик Нико Ланге, Россия, сделав выводы из боевых действий с применением БПЛА, выпустила множество новых беспилотников и "теперь намерена их использовать".Согласно информации Bild, новое масштабное наступление российских войск намечается в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, для чего сегодня уже приводятся в готовность "тысячи солдат, а также танки". При этом Ланге отметил, что на подготовку к большому наступлению ВС России указывают участившиеся российские удары по логистическим системам Украины.Ранее сообщалось о наступлении российских войск на город Северск в ДНР. На этом направлении части ВС РФ вошли в населенный пункт Верхнекаменское.
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вс рф, наступление, мнение, сми
Спецоперация на Украине, ВС РФ, наступление, мнение, СМИ
"Сделали выводы". В ЕС сообщили о подготовке ВС РФ к большому наступлению
Bild: Армия России готовит большое наступление в июне
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ.
Российские войска ведут подготовку к масштабному наступлению, утверждается в публикации немецкого издания Bild
.
Как утверждает цитируемый в статье военный аналитик Нико Ланге, Россия, сделав выводы из боевых действий с применением БПЛА, выпустила множество новых беспилотников и "теперь намерена их использовать".
Согласно информации Bild, новое масштабное наступление российских войск намечается в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, для чего сегодня уже приводятся в готовность "тысячи солдат, а также танки".
При этом Ланге отметил, что на подготовку к большому наступлению ВС России указывают участившиеся российские удары по логистическим системам Украины.
ВС России ударили "Искандерами" по контейнеровозу, направлявшемуся в Одессу
Ранее сообщалось о наступлении российских войск на город Северск в ДНР. На этом направлении части ВС РФ вошли в населенный пункт Верхнекаменское.