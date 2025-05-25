https://1prime.ru/20250525/nastuplenie-857901169.html

"Сделали выводы". В ЕС сообщили о подготовке ВС РФ к большому наступлению

"Сделали выводы". В ЕС сообщили о подготовке ВС РФ к большому наступлению - 25.05.2025, ПРАЙМ

"Сделали выводы". В ЕС сообщили о подготовке ВС РФ к большому наступлению

Российские войска ведут подготовку к масштабному наступлению, утверждается в публикации немецкого издания Bild. | 25.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-25T17:28+0300

2025-05-25T17:28+0300

2025-05-25T17:29+0300

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Российские войска ведут подготовку к масштабному наступлению, утверждается в публикации немецкого издания Bild.Как утверждает цитируемый в статье военный аналитик Нико Ланге, Россия, сделав выводы из боевых действий с применением БПЛА, выпустила множество новых беспилотников и "теперь намерена их использовать".Согласно информации Bild, новое масштабное наступление российских войск намечается в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, для чего сегодня уже приводятся в готовность "тысячи солдат, а также танки". При этом Ланге отметил, что на подготовку к большому наступлению ВС России указывают участившиеся российские удары по логистическим системам Украины.Ранее сообщалось о наступлении российских войск на город Северск в ДНР. На этом направлении части ВС РФ вошли в населенный пункт Верхнекаменское.

https://1prime.ru/20250524/minoborony-857890040.html

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вс рф, наступление, мнение, сми