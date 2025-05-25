https://1prime.ru/20250525/putin-857897426.html

Путин сообщил, что ежедневно получает доклады о ситуации в зоне СВО

Путин сообщил, что ежедневно получает доклады о ситуации в зоне СВО - 25.05.2025, ПРАЙМ

Путин сообщил, что ежедневно получает доклады о ситуации в зоне СВО

Президент России Владимир Путин рассказал, что получает доклады о ситуации на линии боевого соприкосновения в зоне СВО ежедневно - днем и поздно вечером или... | 25.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-25T13:50+0300

2025-05-25T13:50+0300

2025-05-25T13:50+0300

спецоперация на украине

россия

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал, что получает доклады о ситуации на линии боевого соприкосновения в зоне СВО ежедневно - днем и поздно вечером или ночью. "Я, действительно, получаю доклады днем и уже поздно вечером, ночью. Потому что к этому времени собирается информация со всей линии боевого соприкосновения", - сообщил Путин. "И должен сказать, что да, конечно, практически каждый день мне докладывают о каких-то событиях на различных участках фронта", - добавил глава государства, говоря о героических действиях российских военных в зоне СВО. Об этом президент заявил на кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые фрагменты фильма опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин в воскресенье.

https://1prime.ru/20250525/peskov-857895645.html

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россия, владимир путин, сво