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Путин сообщил, что ежедневно получает доклады о ситуации в зоне СВО - 25.05.2025, ПРАЙМ
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Путин сообщил, что ежедневно получает доклады о ситуации в зоне СВО
Путин сообщил, что ежедневно получает доклады о ситуации в зоне СВО - 25.05.2025, ПРАЙМ
Путин сообщил, что ежедневно получает доклады о ситуации в зоне СВО
Президент России Владимир Путин рассказал, что получает доклады о ситуации на линии боевого соприкосновения в зоне СВО ежедневно - днем и поздно вечером или... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T13:50+0300
2025-05-25T13:50+0300
спецоперация на украине
россия
владимир путин
сво
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал, что получает доклады о ситуации на линии боевого соприкосновения в зоне СВО ежедневно - днем и поздно вечером или ночью. "Я, действительно, получаю доклады днем и уже поздно вечером, ночью. Потому что к этому времени собирается информация со всей линии боевого соприкосновения", - сообщил Путин. "И должен сказать, что да, конечно, практически каждый день мне докладывают о каких-то событиях на различных участках фронта", - добавил глава государства, говоря о героических действиях российских военных в зоне СВО. Об этом президент заявил на кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые фрагменты фильма опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин в воскресенье.
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россия, владимир путин, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Владимир Путин, СВО
13:50 25.05.2025
 
Путин сообщил, что ежедневно получает доклады о ситуации в зоне СВО

Путин рассказал, что ежедневно днем или вечером получает доклады о ситуации в зоне СВО

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с Валерием Герасимовым
Президент Владимир Путин провел совещание с Валерием Герасимовым
© POOL
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал, что получает доклады о ситуации на линии боевого соприкосновения в зоне СВО ежедневно - днем и поздно вечером или ночью.
"Я, действительно, получаю доклады днем и уже поздно вечером, ночью. Потому что к этому времени собирается информация со всей линии боевого соприкосновения", - сообщил Путин.
"И должен сказать, что да, конечно, практически каждый день мне докладывают о каких-то событиях на различных участках фронта", - добавил глава государства, говоря о героических действиях российских военных в зоне СВО.
Об этом президент заявил на кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые фрагменты фильма опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин в воскресенье.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯВладимир ПутинСВО
 
 
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