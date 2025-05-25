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Супруг "королевы марафонов" Блиновской задолжал пять миллионов рублей - 25.05.2025, ПРАЙМ
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Супруг "королевы марафонов" Блиновской задолжал пять миллионов рублей
Супруг "королевы марафонов" Блиновской задолжал пять миллионов рублей - 25.05.2025, ПРАЙМ
Супруг "королевы марафонов" Блиновской задолжал пять миллионов рублей
Задолженность по налогам двух компаний супруга осужденной "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея превысила пять миллионов рублей, выяснило РИА Новости,... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T06:28+0300
2025-05-25T06:28+0300
финансы
рф
елена блиновская
фссп
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Задолженность по налогам двух компаний супруга осужденной "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея превысила пять миллионов рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись материалами ФССП РФ. По данным сервиса "БИР-Аналитик", Алексей Блиновский - учредитель в пяти компаниях: ООО "Подари мечту", ООО "Рыбная история", ООО "Аламаз", ООО "Праймфуд" и ООО "Оливия групп" (находится в процессе банкротства с марта 2024 года). По данным ФССП РФ, компания "Подари мечту" задолжала 3,3 миллиона рублей, из которых три миллиона рублей - основной долг и 190 тысяч рублей - исполнительский сбор. Исполнительные производства на общество возбуждаются с 2024 года о "взыскании налогов и сборов, включая пени". Последнее производство завели 20 мая - о взыскании более 330 тысяч рублей по налогам. Кроме того, организация до сих пор не выплатила долг по налогам по нескольким исполнительным производствам: на 2,5 миллиона рублей и на 340 тысяч рублей. Помимо этого, по данным "БИР-Аналитик", с 2023 по 2025 год счета компании блокировали несколько раз из-за "непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации" и "принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности". Последний раз счета заблокировали в конце апреля. Еще одна компания Блиновского "Алмаз", по данным приставов, задолжала по налогам почти 1,7 миллиона рублей - исполнительное производство приставы возбудили 19 мая. В пятницу, 23 мая, счета фирмы были заблокированы из-за "принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности". Алексей Блиновский - муж скандально известной "королевы марафонов" Елены Блиновской, которую ранее приговорили к пяти годам колонии общего режима со штрафом один миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года за легализацию денег. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская, как установил суд, при посредничестве супруга не оплатила налоги на 906 миллионов рублей, а после из них отмыла 716 миллионов. В отношении самого Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство. Сейчас он находится в зоне СВО, его дело приостановлено.
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4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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192
40
192
40
финансы, рф, елена блиновская, фссп
Финансы, РФ, Елена Блиновская, ФССП
06:28 25.05.2025
 
Супруг "королевы марафонов" Блиновской задолжал пять миллионов рублей

ФССП: долги супруга "королевы марафонов" Блиновской превысили пять миллионов рублей

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Задолженность по налогам двух компаний супруга осужденной "королевы марафонов" Елены Блиновской Алексея превысила пять миллионов рублей, выяснило РИА Новости, ознакомившись материалами ФССП РФ.
По данным сервиса "БИР-Аналитик", Алексей Блиновский - учредитель в пяти компаниях: ООО "Подари мечту", ООО "Рыбная история", ООО "Аламаз", ООО "Праймфуд" и ООО "Оливия групп" (находится в процессе банкротства с марта 2024 года).
По данным ФССП РФ, компания "Подари мечту" задолжала 3,3 миллиона рублей, из которых три миллиона рублей - основной долг и 190 тысяч рублей - исполнительский сбор. Исполнительные производства на общество возбуждаются с 2024 года о "взыскании налогов и сборов, включая пени". Последнее производство завели 20 мая - о взыскании более 330 тысяч рублей по налогам. Кроме того, организация до сих пор не выплатила долг по налогам по нескольким исполнительным производствам: на 2,5 миллиона рублей и на 340 тысяч рублей.
Помимо этого, по данным "БИР-Аналитик", с 2023 по 2025 год счета компании блокировали несколько раз из-за "непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации" и "принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности". Последний раз счета заблокировали в конце апреля.
Еще одна компания Блиновского "Алмаз", по данным приставов, задолжала по налогам почти 1,7 миллиона рублей - исполнительное производство приставы возбудили 19 мая. В пятницу, 23 мая, счета фирмы были заблокированы из-за "принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности".
Алексей Блиновский - муж скандально известной "королевы марафонов" Елены Блиновской, которую ранее приговорили к пяти годам колонии общего режима со штрафом один миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года за легализацию денег. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская, как установил суд, при посредничестве супруга не оплатила налоги на 906 миллионов рублей, а после из них отмыла 716 миллионов.
В отношении самого Блиновского уголовное дело о пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере выделено в отдельное производство. Сейчас он находится в зоне СВО, его дело приостановлено.
 
ФинансыРФЕлена БлиновскаяФССП
 
 
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