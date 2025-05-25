https://1prime.ru/20250525/svo-857904160.html

"Настала очередь украинцев". В ЕС предупредили Украину по поводу России

"Настала очередь украинцев". В ЕС предупредили Украину по поводу России - 25.05.2025, ПРАЙМ

"Настала очередь украинцев". В ЕС предупредили Украину по поводу России

Украине необходимо прекратить боевые действия, чтобы с ней не произошло то же, что 80 лет назад случилось с Германией. Такое мнение на своей странице в... | 25.05.2025, ПРАЙМ

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спецоперация на украине

конфликт на украине

экспертное мнение

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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Украине необходимо прекратить боевые действия, чтобы с ней не произошло то же, что 80 лет назад случилось с Германией. Такое мнение на своей странице в социальной сети Х высказал профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен."Если вы не остановите войну, когда вы ее проигрываете, то в конечном счете она доберется и до вашего дома, - отметил Малинен. - Немцы усвоили это 80 лет назад, а теперь, к сожалению, настала очередь украинцев усвоить то же самое".Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что цель урегулирования конфликта на Украине заключается не в коротком перемирии, которое Украина может использовать, чтобы перегруппировать и перевооружить войска, а потом продолжить конфликта, а в достижении прочного, долгосрочного мира.

https://1prime.ru/20250525/uregulirovanie-857899057.html

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конфликт на украине, экспертное мнение