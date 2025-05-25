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"Настала очередь украинцев". В ЕС предупредили Украину по поводу России
"Настала очередь украинцев". В ЕС предупредили Украину по поводу России - 25.05.2025, ПРАЙМ
"Настала очередь украинцев". В ЕС предупредили Украину по поводу России
Украине необходимо прекратить боевые действия, чтобы с ней не произошло то же, что 80 лет назад случилось с Германией. Такое мнение на своей странице в... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T22:03+0300
2025-05-25T22:03+0300
2025-05-25T22:04+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
экспертное мнение
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Украине необходимо прекратить боевые действия, чтобы с ней не произошло то же, что 80 лет назад случилось с Германией. Такое мнение на своей странице в социальной сети Х высказал профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен."Если вы не остановите войну, когда вы ее проигрываете, то в конечном счете она доберется и до вашего дома, - отметил Малинен. - Немцы усвоили это 80 лет назад, а теперь, к сожалению, настала очередь украинцев усвоить то же самое".Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что цель урегулирования конфликта на Украине заключается не в коротком перемирии, которое Украина может использовать, чтобы перегруппировать и перевооружить войска, а потом продолжить конфликта, а в достижении прочного, долгосрочного мира.
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конфликт на украине, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, экспертное мнение
"Настала очередь украинцев". В ЕС предупредили Украину по поводу России
Малинен: если Украина не остановит конфликт, он придет в дом каждого украинца
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ.
Украине необходимо прекратить боевые действия, чтобы с ней не произошло то же, что 80 лет назад случилось с Германией. Такое мнение на своей странице в социальной сети Х
высказал профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен.
"Если вы не остановите войну, когда вы ее проигрываете, то в конечном счете она доберется и до вашего дома, - отметил Малинен. - Немцы усвоили это 80 лет назад, а теперь, к сожалению, настала очередь украинцев усвоить то же самое".
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что цель урегулирования конфликта на Украине заключается не в коротком перемирии, которое Украина может использовать, чтобы перегруппировать и перевооружить войска, а потом продолжить конфликта, а в достижении прочного, долгосрочного мира.
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