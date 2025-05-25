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"Это не вина России". В США сделали обескураживающее заявление
"Это не вина России". В США сделали обескураживающее заявление - 25.05.2025, ПРАЙМ
"Это не вина России". В США сделали обескураживающее заявление
В развязывании и продолжении украинского конфликта виноваты Соединенные Штаты, а не Российская Федерация или Украина. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T23:43+0300
2025-05-25T23:43+0300
2025-05-25T23:47+0300
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. В развязывании и продолжении украинского конфликта виноваты Соединенные Штаты, а не Российская Федерация или Украина. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Deep Dive высказал известный политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."Американцы, которые хотели вступления Украины в НАТО, начали эту войну", - заявил профессор.При этом он отметил, что за продолжение конфликта ответственны сенатор Линдси Грэм* и другие американцы, "поддерживающие эту войну". Именно они, по мнению политолога, ответственны за продолжение конфликта и за то, что Украина в настоящий момент "находится в процессе уничтожения". "Это не вина России, не вина Украины — это вина США", — заключил Миршаймер.Российской руководство многократно отмечало беспрецедентную активность НАТО у западных границ РФ. Североатлантический альянс расширяется на восток, называя это "сдерживанием российской агрессии". Кремль много раз выражал обеспокоенность наращиванием сил НАТО в странах Европы. При этом всегда отмечалось, что Российская Федерация никому не угрожает, но не оставит без ответа действия против ее интересов.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
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конфликт на украине, сша, россия, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, США, РОССИЯ, экспертное мнение
"Это не вина России". В США сделали обескураживающее заявление
Миршаймер обвинил США в развязывании и поддержании конфликта на Украине
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ.
В развязывании и продолжении украинского конфликта виноваты Соединенные Штаты, а не Российская Федерация или Украина. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Deep Dive
высказал известный политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"Американцы, которые хотели вступления Украины в НАТО, начали эту войну", - заявил профессор.
При этом он отметил, что за продолжение конфликта ответственны сенатор Линдси Грэм* и другие американцы, "поддерживающие эту войну". Именно они, по мнению политолога, ответственны за продолжение конфликта и за то, что Украина в настоящий момент "находится в процессе уничтожения".
"Это не вина России, не вина Украины — это вина США", — заключил Миршаймер.
"Никто не знает". Европа ожидает от США судьбоносного решения
Российской руководство многократно отмечало беспрецедентную активность НАТО у западных границ РФ. Североатлантический альянс расширяется на восток, называя это "сдерживанием российской агрессии". Кремль много раз выражал обеспокоенность наращиванием сил НАТО в странах Европы. При этом всегда отмечалось, что Российская Федерация никому не угрожает, но не оставит без ответа действия против ее интересов.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.