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"Это не вина России". В США сделали обескураживающее заявление - 25.05.2025, ПРАЙМ
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"Это не вина России". В США сделали обескураживающее заявление
"Это не вина России". В США сделали обескураживающее заявление - 25.05.2025, ПРАЙМ
"Это не вина России". В США сделали обескураживающее заявление
В развязывании и продолжении украинского конфликта виноваты Соединенные Штаты, а не Российская Федерация или Украина. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T23:43+0300
2025-05-25T23:47+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
сша
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. В развязывании и продолжении украинского конфликта виноваты Соединенные Штаты, а не Российская Федерация или Украина. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Deep Dive высказал известный политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."Американцы, которые хотели вступления Украины в НАТО, начали эту войну", - заявил профессор.При этом он отметил, что за продолжение конфликта ответственны сенатор Линдси Грэм* и другие американцы, "поддерживающие эту войну". Именно они, по мнению политолога, ответственны за продолжение конфликта и за то, что Украина в настоящий момент "находится в процессе уничтожения". "Это не вина России, не вина Украины — это вина США", — заключил Миршаймер.Российской руководство многократно отмечало беспрецедентную активность НАТО у западных границ РФ. Североатлантический альянс расширяется на восток, называя это "сдерживанием российской агрессии". Кремль много раз выражал обеспокоенность наращиванием сил НАТО в странах Европы. При этом всегда отмечалось, что Российская Федерация никому не угрожает, но не оставит без ответа действия против ее интересов.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
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конфликт на украине, сша, россия, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, США, РОССИЯ, экспертное мнение
23:43 25.05.2025 (обновлено: 23:47 25.05.2025)
 
"Это не вина России". В США сделали обескураживающее заявление

Миршаймер обвинил США в развязывании и поддержании конфликта на Украине

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. В развязывании и продолжении украинского конфликта виноваты Соединенные Штаты, а не Российская Федерация или Украина. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Deep Dive высказал известный политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"Американцы, которые хотели вступления Украины в НАТО, начали эту войну", - заявил профессор.
При этом он отметил, что за продолжение конфликта ответственны сенатор Линдси Грэм* и другие американцы, "поддерживающие эту войну". Именно они, по мнению политолога, ответственны за продолжение конфликта и за то, что Украина в настоящий момент "находится в процессе уничтожения".
"Это не вина России, не вина Украины — это вина США", — заключил Миршаймер.
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25 мая, 16:54
Российской руководство многократно отмечало беспрецедентную активность НАТО у западных границ РФ. Североатлантический альянс расширяется на восток, называя это "сдерживанием российской агрессии". Кремль много раз выражал обеспокоенность наращиванием сил НАТО в странах Европы. При этом всегда отмечалось, что Российская Федерация никому не угрожает, но не оставит без ответа действия против ее интересов.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
 
Спецоперация на УкраинеКонфликт на УкраинеСШАРОССИЯэкспертное мнение
 
 
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