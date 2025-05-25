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В России стал доступен для покупки недорогой кроссовер Toyota Rush - 25.05.2025, ПРАЙМ
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В России стал доступен для покупки недорогой кроссовер Toyota Rush
В России стал доступен для покупки недорогой кроссовер Toyota Rush - 25.05.2025, ПРАЙМ
В России стал доступен для покупки недорогой кроссовер Toyota Rush
В России благодаря параллельному импорту доступен для покупки семиместный кроссовер Toyota Rush, который может стать хорошей альтернативой китайским авто. Как... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T10:13+0300
2025-05-25T10:13+0300
toyota
авто
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. В России благодаря параллельному импорту доступен для покупки семиместный кроссовер Toyota Rush, который может стать хорошей альтернативой китайским авто. Как сообщает портал "Автоновости дня", по мере того, как доллар дешевеет к рублю, снижаются и цены на кроссовер: на сегодняшний день цены на Toyota Rush стартуют от 2,69 миллиона рублей.Как отмечает портал, большинство трехрядных кроссоверов китайских марок стоят существенно дороже. Так, базовая версия Chery Tiggo 8 Pro Max предлагается от 3,37 миллиона рублей, Geely Okavango — от 3,69 миллиона рублей, а Jetour X90 Plus — от 3,97 миллиона рублей.Согласно информации "Автоновости дня", новый Toyota Rush доступен за минимальные 2,69 миллиона рублей в частном автосалоне в Москве. В объявлении указано, что автомобиль полностью готов к регистрации: у него оформлен электронный ПТС, уплачен утилизационный сбор и имеется приходный ордер с таможни.Судя по фотографиям в объявлении, салон автомобиля выполнен в черном цвете с контрастными светло-бежевыми вставками и частичной кожаной отделкой. Машина оснащена тканевыми сиденьями, мультимедийной системой с сенсорным экраном, однозонным климат-контролем, бесключевым доступом и кнопкой запуска двигателя. Также в комплектацию входят подогрев передних сидений и фирменные коврики, предлагаемые в качестве бонуса.Другой экземпляр нового Rush выставлен на продажу в Магнитогорске за 3,85 миллиона рублей. Как сообщает портал, продавец в объявлении указал, что кроссовер прибыл из ОАЭ. От московской версии модель отличается отсутствием даже нештатного подогрева сидений, который при необходимости придется устанавливать отдельно за дополнительную плату.Как отмечает "Автоновости дня", оба представленных автомобиля идентичны по технике. Они оснащены атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра (модель 2NR-VE) мощностью 105 л.с., в сочетании с классической четырехступенчатой автоматической коробкой передач и задним приводом. Средний расход топлива составляет около 5,5–6 литров на 100 километров.
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toyota, авто
Toyota, Авто
10:13 25.05.2025
 
В России стал доступен для покупки недорогой кроссовер Toyota Rush

"Автоновости дня": стоимость семиместного Toyota Rush стартует от 2,7 миллиона рублей

© Фото : ToyotaАвтомобиль Toyota Rush
Автомобиль Toyota Rush - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
© Фото : Toyota
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. В России благодаря параллельному импорту доступен для покупки семиместный кроссовер Toyota Rush, который может стать хорошей альтернативой китайским авто. Как сообщает портал "Автоновости дня", по мере того, как доллар дешевеет к рублю, снижаются и цены на кроссовер: на сегодняшний день цены на Toyota Rush стартуют от 2,69 миллиона рублей.
Как отмечает портал, большинство трехрядных кроссоверов китайских марок стоят существенно дороже. Так, базовая версия Chery Tiggo 8 Pro Max предлагается от 3,37 миллиона рублей, Geely Okavango — от 3,69 миллиона рублей, а Jetour X90 Plus — от 3,97 миллиона рублей.
Согласно информации "Автоновости дня", новый Toyota Rush доступен за минимальные 2,69 миллиона рублей в частном автосалоне в Москве. В объявлении указано, что автомобиль полностью готов к регистрации: у него оформлен электронный ПТС, уплачен утилизационный сбор и имеется приходный ордер с таможни.
Судя по фотографиям в объявлении, салон автомобиля выполнен в черном цвете с контрастными светло-бежевыми вставками и частичной кожаной отделкой. Машина оснащена тканевыми сиденьями, мультимедийной системой с сенсорным экраном, однозонным климат-контролем, бесключевым доступом и кнопкой запуска двигателя. Также в комплектацию входят подогрев передних сидений и фирменные коврики, предлагаемые в качестве бонуса.
Другой экземпляр нового Rush выставлен на продажу в Магнитогорске за 3,85 миллиона рублей. Как сообщает портал, продавец в объявлении указал, что кроссовер прибыл из ОАЭ. От московской версии модель отличается отсутствием даже нештатного подогрева сидений, который при необходимости придется устанавливать отдельно за дополнительную плату.
Как отмечает "Автоновости дня", оба представленных автомобиля идентичны по технике. Они оснащены атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра (модель 2NR-VE) мощностью 105 л.с., в сочетании с классической четырехступенчатой автоматической коробкой передач и задним приводом. Средний расход топлива составляет около 5,5–6 литров на 100 километров.
Логотип компании Mazda на фасаде автосалона в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2025
СМИ сообщили о возвращении крупного автопроизводителя в Россию
Вчера, 09:05
 
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