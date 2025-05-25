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"Мирного плана не будет". В США обновили прогноз по Украине
"Мирного плана не будет". В США обновили прогноз по Украине - 25.05.2025, ПРАЙМ
"Мирного плана не будет". В США обновили прогноз по Украине
Украина не пойдет на заключение мирного соглашения по урегулированию конфликта. Такое мнению в беседе с YouTube-каналом Glenn Diesen высказал военный аналитик,... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T15:31+0300
2025-05-25T15:31+0300
2025-05-25T15:33+0300
спецоперация на украине
россия
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капитуляция
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Украина не пойдет на заключение мирного соглашения по урегулированию конфликта. Такое мнению в беседе с YouTube-каналом Glenn Diesen высказал военный аналитик, офицер морской разведки США в отставке Скотт Риттер."Мира не будет. Я думаю, что и мирного плана не будет", - сказал эксперт, пояснив, что Украина не принадлежит сама себе, а подчиняется "другим интересам".Вместе с тем он выразил недоумение в связи с тем, что Украину до сих пор провозглашают на Западе оплотом демократии, хотя очевидно, что западные страны использует эту страну в качестве инструмента в стратегии по ослаблению России. По его мнению, судьба Украины практически никого не беспокоит, в том числе и многих граждан этой страны.При этом эксперт подчеркнул, что Российская Федерация, имея полное военное и дипломатическое преимущество, принудит Украину к "безоговорочной капитуляции".
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россия, украина, капитуляция, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, капитуляция, экспертное мнение
"Мирного плана не будет". В США обновили прогноз по Украине
Военный эксперт Риттер: Россия принудит Украину к безоговорочной капитуляции
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ.
Украина не пойдет на заключение мирного соглашения по урегулированию конфликта. Такое мнению в беседе с YouTube-каналом Glenn Diesen
высказал военный аналитик, офицер морской разведки США в отставке Скотт Риттер.
"Мира не будет. Я думаю, что и мирного плана не будет", - сказал эксперт, пояснив, что Украина не принадлежит сама себе, а подчиняется "другим интересам".
Вместе с тем он выразил недоумение в связи с тем, что Украину до сих пор провозглашают на Западе оплотом демократии, хотя очевидно, что западные страны использует эту страну в качестве инструмента в стратегии по ослаблению России. По его мнению, судьба Украины практически никого не беспокоит, в том числе и многих граждан этой страны.
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При этом эксперт подчеркнул, что Российская Федерация, имея полное военное и дипломатическое преимущество, принудит Украину к "безоговорочной капитуляции".