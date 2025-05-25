Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мирного плана не будет". В США обновили прогноз по Украине - 25.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250525/uregulirovanie-857899057.html
"Мирного плана не будет". В США обновили прогноз по Украине
"Мирного плана не будет". В США обновили прогноз по Украине - 25.05.2025, ПРАЙМ
"Мирного плана не будет". В США обновили прогноз по Украине
Украина не пойдет на заключение мирного соглашения по урегулированию конфликта. Такое мнению в беседе с YouTube-каналом Glenn Diesen высказал военный аналитик,... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T15:31+0300
2025-05-25T15:33+0300
спецоперация на украине
россия
украина
капитуляция
экспертное мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Украина не пойдет на заключение мирного соглашения по урегулированию конфликта. Такое мнению в беседе с YouTube-каналом Glenn Diesen высказал военный аналитик, офицер морской разведки США в отставке Скотт Риттер."Мира не будет. Я думаю, что и мирного плана не будет", - сказал эксперт, пояснив, что Украина не принадлежит сама себе, а подчиняется "другим интересам".Вместе с тем он выразил недоумение в связи с тем, что Украину до сих пор провозглашают на Западе оплотом демократии, хотя очевидно, что западные страны использует эту страну в качестве инструмента в стратегии по ослаблению России. По его мнению, судьба Украины практически никого не беспокоит, в том числе и многих граждан этой страны.При этом эксперт подчеркнул, что Российская Федерация, имея полное военное и дипломатическое преимущество, принудит Украину к "безоговорочной капитуляции".
https://1prime.ru/20250524/guardian-857889007.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, капитуляция, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, капитуляция, экспертное мнение
15:31 25.05.2025 (обновлено: 15:33 25.05.2025)
 
"Мирного плана не будет". В США обновили прогноз по Украине

Военный эксперт Риттер: Россия принудит Украину к безоговорочной капитуляции

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Украина не пойдет на заключение мирного соглашения по урегулированию конфликта. Такое мнению в беседе с YouTube-каналом Glenn Diesen высказал военный аналитик, офицер морской разведки США в отставке Скотт Риттер.
"Мира не будет. Я думаю, что и мирного плана не будет", - сказал эксперт, пояснив, что Украина не принадлежит сама себе, а подчиняется "другим интересам".
Вместе с тем он выразил недоумение в связи с тем, что Украину до сих пор провозглашают на Западе оплотом демократии, хотя очевидно, что западные страны использует эту страну в качестве инструмента в стратегии по ослаблению России. По его мнению, судьба Украины практически никого не беспокоит, в том числе и многих граждан этой страны.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2025
"Кошмар для Европы". СМИ рассказали о ключевом решении Трампа по Украине
Вчера, 16:10
При этом эксперт подчеркнул, что Российская Федерация, имея полное военное и дипломатическое преимущество, принудит Украину к "безоговорочной капитуляции".
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАкапитуляцияэкспертное мнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала