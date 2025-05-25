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Volkswagen T-Roc впервые стал доступен для покупки на российском авторынке - 25.05.2025, ПРАЙМ
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Volkswagen T-Roc впервые стал доступен для покупки на российском авторынке
Volkswagen T-Roc впервые стал доступен для покупки на российском авторынке - 25.05.2025, ПРАЙМ
Volkswagen T-Roc впервые стал доступен для покупки на российском авторынке
В Россию начал массово поступать компактный кроссовер Volkswagen T-Roc, ранее официально не представленный на отечественном рынке. Благодаря параллельному... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T16:07+0300
2025-05-25T16:07+0300
россия
volkswagen
авто
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. В Россию начал массово поступать компактный кроссовер Volkswagen T-Roc, ранее официально не представленный на отечественном рынке. Благодаря параллельному импорту модель теперь доступна для покупки на популярных онлайн-площадках — как из наличия, так и под заказ. Цены на авто стартуют от 2,7 миллиона рублей, сообщил портал "Автоновости дня".Как отмечает портал, по стоимости T-Roc выглядит конкурентоспособным на фоне сопоставимых китайских моделей. Так, Geely Coolray стоит минимум 2,79 миллиона рублей, а цены на Changan Uni-S начинаются с отметки в 2,9 миллиона рублей.За минимальную цену в 2,7 миллиона рублей Volkswagen T-Roc готова привезти под заказ компания из Перми. При этом, судя по фото, салон отделан экокожей, в наличии мультируль, цифровая приборная панель, мультимедиа с большим сенсорным экраном, кнопка запуска двигателя и панорамная крыша, сообщает "Автоновости дня".В Благовещенске аналогичный автомобиль оценивают в 2 716 133 рубля (цена рассчитана по курсу валют на день публикации объявления), а в Томске доступны варианты с контрастной черной крышей по цене 3,03 и 3,15 миллиона рублей. В Москве аналогичный Volkswagen T-Roc из наличия предлагают за 3,65 миллиона. Кроме того, в объявлении отмечается, что это топовая версия со спортивными сиденьями, системой бесключевого доступа, электроприводом багажника, парктрониками, двухзонным климатом, подогревом руля и другими опциями.В дилерском центре под Санкт-Петербургом модель в версии R-Line выставлена за 3,78 миллиона рублей. В оснащение входят IQ.Light-фары, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, климат-контроль на две зоны, беспроводная зарядка и панорамная крыша.Согласно данным "Автоновости дня", все представленные автомобили оснащаются 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., работающим в паре с семиступенчатым "роботом" DSG и передним приводом.
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россия, volkswagen, авто
РОССИЯ, Volkswagen, Авто
16:07 25.05.2025
 
Volkswagen T-Roc впервые стал доступен для покупки на российском авторынке

"Автоновости дня": кроссовер Volkswagen T-Roc доступен в России от 2,7 миллиона рублей

# Volkswagen T-ROC
# Volkswagen T-ROC
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. В Россию начал массово поступать компактный кроссовер Volkswagen T-Roc, ранее официально не представленный на отечественном рынке. Благодаря параллельному импорту модель теперь доступна для покупки на популярных онлайн-площадках — как из наличия, так и под заказ. Цены на авто стартуют от 2,7 миллиона рублей, сообщил портал "Автоновости дня".
Как отмечает портал, по стоимости T-Roc выглядит конкурентоспособным на фоне сопоставимых китайских моделей. Так, Geely Coolray стоит минимум 2,79 миллиона рублей, а цены на Changan Uni-S начинаются с отметки в 2,9 миллиона рублей.
За минимальную цену в 2,7 миллиона рублей Volkswagen T-Roc готова привезти под заказ компания из Перми. При этом, судя по фото, салон отделан экокожей, в наличии мультируль, цифровая приборная панель, мультимедиа с большим сенсорным экраном, кнопка запуска двигателя и панорамная крыша, сообщает "Автоновости дня".
В Благовещенске аналогичный автомобиль оценивают в 2 716 133 рубля (цена рассчитана по курсу валют на день публикации объявления), а в Томске доступны варианты с контрастной черной крышей по цене 3,03 и 3,15 миллиона рублей.
В Москве аналогичный Volkswagen T-Roc из наличия предлагают за 3,65 миллиона. Кроме того, в объявлении отмечается, что это топовая версия со спортивными сиденьями, системой бесключевого доступа, электроприводом багажника, парктрониками, двухзонным климатом, подогревом руля и другими опциями.
В дилерском центре под Санкт-Петербургом модель в версии R-Line выставлена за 3,78 миллиона рублей. В оснащение входят IQ.Light-фары, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, климат-контроль на две зоны, беспроводная зарядка и панорамная крыша.
Согласно данным "Автоновости дня", все представленные автомобили оснащаются 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., работающим в паре с семиступенчатым "роботом" DSG и передним приводом.
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РОССИЯVolkswagenАвто
 
 
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