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Совдир "Газпром нефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год - 26.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250526/dividendy-857928295.html
Совдир "Газпром нефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год
Совдир "Газпром нефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год - 26.05.2025, ПРАЙМ
Совдир "Газпром нефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год
Совет директоров ПАО "Газпром нефть" рекомендовал выплатить финальные дивиденды по итогам 2024 года в размере 27,21 рубля на одну обыкновенную акцию, годовое... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T15:14+0300
2025-05-26T15:14+0300
экономика
нефть
москва
газпром
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Совет директоров ПАО "Газпром нефть" рекомендовал выплатить финальные дивиденды по итогам 2024 года в размере 27,21 рубля на одну обыкновенную акцию, годовое собрание акционеров назначил на 25 июня, следует из материалов компании. "Одобрить предложения о выплате (объявлении) годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО "Газпром нефть" в 2024 году в денежной форме в размере 79,17 рублей на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам деятельности за первое полугодие 2024 года в денежной форме в размере 51,96 рублей на одну обыкновенную акцию)", - говорится в сообщении. Годовое собрание акционеров "Газпром нефти" назначено на 25 июня, оно пройдет в форме заочного голосования по стандартной повестке. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 8 июля.
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нефть, москва, газпром
Экономика, Нефть, МОСКВА, Газпром
15:14 26.05.2025
 
Совдир "Газпром нефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год

Совдир "Газпром нефти" рекомендовал выплатить дивиденды в 27,21 рубля на акцию

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОбъекты Московского НПЗ "Газпром нефти"
Объекты Московского НПЗ Газпром нефти - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Совет директоров ПАО "Газпром нефть" рекомендовал выплатить финальные дивиденды по итогам 2024 года в размере 27,21 рубля на одну обыкновенную акцию, годовое собрание акционеров назначил на 25 июня, следует из материалов компании.
"Одобрить предложения о выплате (объявлении) годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО "Газпром нефть" в 2024 году в денежной форме в размере 79,17 рублей на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам деятельности за первое полугодие 2024 года в денежной форме в размере 51,96 рублей на одну обыкновенную акцию)", - говорится в сообщении.
Годовое собрание акционеров "Газпром нефти" назначено на 25 июня, оно пройдет в форме заочного голосования по стандартной повестке.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 8 июля.
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