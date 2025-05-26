https://1prime.ru/20250526/dividendy-857928295.html

Совдир "Газпром нефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год

Совдир "Газпром нефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год - 26.05.2025, ПРАЙМ

Совдир "Газпром нефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год

Совет директоров ПАО "Газпром нефть" рекомендовал выплатить финальные дивиденды по итогам 2024 года в размере 27,21 рубля на одну обыкновенную акцию, годовое... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T15:14+0300

2025-05-26T15:14+0300

2025-05-26T15:14+0300

экономика

нефть

москва

газпром

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Совет директоров ПАО "Газпром нефть" рекомендовал выплатить финальные дивиденды по итогам 2024 года в размере 27,21 рубля на одну обыкновенную акцию, годовое собрание акционеров назначил на 25 июня, следует из материалов компании. "Одобрить предложения о выплате (объявлении) годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО "Газпром нефть" в 2024 году в денежной форме в размере 79,17 рублей на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам деятельности за первое полугодие 2024 года в денежной форме в размере 51,96 рублей на одну обыкновенную акцию)", - говорится в сообщении. Годовое собрание акционеров "Газпром нефти" назначено на 25 июня, оно пройдет в форме заочного голосования по стандартной повестке. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 8 июля.

https://1prime.ru/20250526/dividendy-857913842.html

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нефть, москва, газпром