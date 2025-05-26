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Стоимость нефти растет на фоне геополитических рисков - 26.05.2025, ПРАЙМ
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Стоимость нефти растет на фоне геополитических рисков
Стоимость нефти растет на фоне геополитических рисков - 26.05.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти растет на фоне геополитических рисков
Мировые цены на нефть в понедельник утром поднимаются на фоне опасений вокруг ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T07:51+0300
2025-05-26T07:51+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром поднимаются на фоне опасений вокруг ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.40 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,34%, до 64,43 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,41%, до 61,78 доллара. Израильская армия фактически контролирует 77% территории сектора Газа, сообщила пресс-служба правительства сектора в воскресенье. Также газета Jerusalem Post сообщила со ссылкой на источники, что США попросили Израиль отложить новую крупномасштабную операцию в секторе Газа, чтобы попытаться договориться с палестинским движением ХАМАС. "Перспективы более широкого конфликта на Ближнем Востоке могут повлиять на поставки нефти от других ближневосточных производителей", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ANZ Research.
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нефть, торги
Энергетика, Нефть, Торги
07:51 26.05.2025
 
Стоимость нефти растет на фоне геополитических рисков

Мировые цены на нефть растут в понедельник на опасениях вокруг ситуации на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром поднимаются на фоне опасений вокруг ситуации на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,34%, до 64,43 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,41%, до 61,78 доллара.
Израильская армия фактически контролирует 77% территории сектора Газа, сообщила пресс-служба правительства сектора в воскресенье.
Также газета Jerusalem Post сообщила со ссылкой на источники, что США попросили Израиль отложить новую крупномасштабную операцию в секторе Газа, чтобы попытаться договориться с палестинским движением ХАМАС.
"Перспективы более широкого конфликта на Ближнем Востоке могут повлиять на поставки нефти от других ближневосточных производителей", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ANZ Research.
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