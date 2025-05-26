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Цены на нефть перешли к снижению в ожидании новых факторов

Цены на нефть перешли к снижению в ожидании новых факторов - 26.05.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть перешли к снижению в ожидании новых факторов

Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к некоторому снижению после утреннего роста, трейдеры оценивают факторы спроса и предложения рынка, также... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T15:06+0300

2025-05-26T15:06+0300

2025-05-26T15:06+0300

энергетика

рынок

нефть

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем перешли к некоторому снижению после утреннего роста, трейдеры оценивают факторы спроса и предложения рынка, также ожидая новых сигналов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.54 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,2%, до 64,08 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,15%, до 61,44 доллара. Утром нефть дорожала в пределах примерно 0,5%. На торги повлияло заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в воскресенье о том, что она провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, ЕС для достижения торгового договора со Штатами потребуется время до 9 июля. Трамп в пятницу заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня. Также участники ожидают в среду, 28 мая, следующей встречи мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). Инвесторы оценивают, какие меры могут принять страны ОПЕК+. "Сырьевые рынки отреагировали на отсрочку Трампом тарифов против ЕС, как и ожидалось. Встреча ОПЕК+, несомненно, также находится в центре внимания, учитывая риск очередного резкого увеличения добычи", - рассказал агентству Блумберг глава отдела сырьевой стратегии Saxo Bank A/S Оле Хансен (Ole Hansen). Рынки в то же время продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, в частности, за операцией Израиля в секторе Газа. Трейдеры ожидают в четверг публикации второй оценки по ВВП США в первом квартале. По первой оценке, экономика Штатов за отчетный период снизилась на 0,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Статистика может повлиять на стоимость доллара, к которой чувствительны цены на сырье.

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рынок, нефть