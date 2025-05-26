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Цены на нефть перешли к росту - 26.05.2025, ПРАЙМ
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Цены на нефть перешли к росту
Цены на нефть перешли к росту - 26.05.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть перешли к росту
Мировые цены на нефть в понедельник вечером перешли к росту на оптимизме в отношении перспектив стран Ближнего Востока на рынке "черного золота",... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T19:07+0300
2025-05-26T19:08+0300
экономика
нефть
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером перешли к росту на оптимизме в отношении перспектив стран Ближнего Востока на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 18.53 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,05% - до 64,24 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,11%, до 61,6 доллара. Ранее нефть дешевела в пределах 0,2%. Несмотря на текущую волатильность цен на нефть, аналитики сохраняют оптимизм в отношении перспектив стран Ближнего Востока на рынке "черного золота", поскольку их экономика ориентирована на долгосрочное развитие. "Совет сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) в течение последних семи-восьми лет был нацелен на диверсификацию экономики, чтобы она не была нефтяной и стала стабилизатором для стран Ближнего Востока. Я думаю, что они действительно достигли этих двух целей", - считает заместитель председателя правления частного банка Citigroup Кармен Хаддад (Carmen Haddad), мнение аналитика приводит агентство Блумберг. В ССАГПЗ входят шесть арабских государств, имеющих выход к Персидскому заливу: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Бахрейн, Оман и Катар.
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нефть, торги, цены
Экономика, Нефть, Торги, цены
19:07 26.05.2025 (обновлено: 19:08 26.05.2025)
 
Цены на нефть перешли к росту

Мировые цены на нефть вечером перешли к росту

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером перешли к росту на оптимизме в отношении перспектив стран Ближнего Востока на рынке "черного золота", свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 18.53 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,05% - до 64,24 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,11%, до 61,6 доллара. Ранее нефть дешевела в пределах 0,2%.
Несмотря на текущую волатильность цен на нефть, аналитики сохраняют оптимизм в отношении перспектив стран Ближнего Востока на рынке "черного золота", поскольку их экономика ориентирована на долгосрочное развитие.
"Совет сотрудничества стран Персидского залива (ССАГПЗ) в течение последних семи-восьми лет был нацелен на диверсификацию экономики, чтобы она не была нефтяной и стала стабилизатором для стран Ближнего Востока. Я думаю, что они действительно достигли этих двух целей", - считает заместитель председателя правления частного банка Citigroup Кармен Хаддад (Carmen Haddad), мнение аналитика приводит агентство Блумберг.
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