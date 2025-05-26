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Новак высказался об идее снижения потолка цен на российскую нефть
Новак высказался об идее снижения потолка цен на российскую нефть - 26.05.2025, ПРАЙМ
Новак высказался об идее снижения потолка цен на российскую нефть
Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя обсуждение Западом снижения потолка цен на российскую нефть, заявил, что РФ в принципе выступает против таких... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T20:21+0300
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экономика
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 26 мая - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя обсуждение Западом снижения потолка цен на российскую нефть, заявил, что РФ в принципе выступает против таких нерыночных мер и не приемлет такие идеи. "Мы всегда выступали против этих нерыночных историй, связанных с установлением потолка, запретами, сюда можно поставлять, а сюда нельзя. Это все нерыночно и плохо влияет на рынок. Поэтому сами такие обсуждения и идеи мы не приемлем в принципе", - сказал Новак журналистам в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.Также вице-премьер отметил, что, как показывает статистика, экспорт российской нефти не изменился из-за введенного западными странами потолка цен."Если говорить о том, как это может повлиять на экспорт, то следует обратиться к статистике, когда ввели предыдущий потолок, который сейчас действует, и посмотреть на динамику экспорта: она не изменилась", - прокомментировал он риск снижения экспорта нефти из РФ из-за возможного снижения потолка цен на российскую нефть.Новак также добавил, что РФ всегда выступала против нерыночных действий, "связанных с установлением потолка и запретами".По его словам, восемь стран ОПЕК+, имеющие добровольные ограничения нефтедобычи, еще не обсуждали ее увеличение в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки.Агентство Блумберг передавало ранее в мае со ссылкой на делегатов, что восемь стран ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия) рассматривают, среди прочего, возможность увеличения добычи на 411 тысяч баррелей в сутки в июле. Отмечается, что окончательное соглашение пока не достигнуто.Отвечая на вопрос, действительно ли ОПЕК+ обсуждал рост добычи нефти в июле на 411 тысяч баррелей в сутки, Новак сказал: "Нет, мы еще ничего не обсуждали".РИА Новости выступает информационным партнером II Кавказского инвестиционного форума.
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александр новак, нефть, потолок цен, снижение, запад
Экономика, Александр Новак, Нефть, потолок цен, снижение, ЗАПАД
Новак высказался об идее снижения потолка цен на российскую нефть
Новак: Россия в принципе не приемлет обсуждения о снижении потолка цен на нефть
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 26 мая - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя обсуждение Западом снижения потолка цен на российскую нефть, заявил, что РФ в принципе выступает против таких нерыночных мер и не приемлет такие идеи.
"Мы всегда выступали против этих нерыночных историй, связанных с установлением потолка, запретами, сюда можно поставлять, а сюда нельзя. Это все нерыночно и плохо влияет на рынок. Поэтому сами такие обсуждения и идеи мы не приемлем в принципе", - сказал Новак журналистам в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.
Также вице-премьер отметил, что, как показывает статистика, экспорт российской нефти не изменился из-за введенного западными странами потолка цен.
"Если говорить о том, как это может повлиять на экспорт, то следует обратиться к статистике, когда ввели предыдущий потолок, который сейчас действует, и посмотреть на динамику экспорта: она не изменилась", - прокомментировал он риск снижения экспорта нефти из РФ из-за возможного снижения потолка цен на российскую нефть.
Новак также добавил, что РФ всегда выступала против нерыночных действий, "связанных с установлением потолка и запретами".
По его словам, восемь стран ОПЕК+, имеющие добровольные ограничения нефтедобычи, еще не обсуждали ее увеличение в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки.
Агентство Блумберг передавало ранее в мае со ссылкой на делегатов, что восемь стран ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия) рассматривают, среди прочего, возможность увеличения добычи на 411 тысяч баррелей в сутки в июле. Отмечается, что окончательное соглашение пока не достигнуто.
Отвечая на вопрос, действительно ли ОПЕК+ обсуждал рост добычи нефти в июле на 411 тысяч баррелей в сутки, Новак сказал: "Нет, мы еще ничего не обсуждали".
РИА Новости выступает информационным партнером II Кавказского инвестиционного форума.
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