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Новак высказался об идее снижения потолка цен на российскую нефть

Новак высказался об идее снижения потолка цен на российскую нефть - 26.05.2025, ПРАЙМ

Новак высказался об идее снижения потолка цен на российскую нефть

Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя обсуждение Западом снижения потолка цен на российскую нефть, заявил, что РФ в принципе выступает против таких... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T20:21+0300

2025-05-26T20:21+0300

2025-05-26T20:25+0300

экономика

александр новак

нефть

потолок цен

снижение

запад

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 26 мая - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя обсуждение Западом снижения потолка цен на российскую нефть, заявил, что РФ в принципе выступает против таких нерыночных мер и не приемлет такие идеи. "Мы всегда выступали против этих нерыночных историй, связанных с установлением потолка, запретами, сюда можно поставлять, а сюда нельзя. Это все нерыночно и плохо влияет на рынок. Поэтому сами такие обсуждения и идеи мы не приемлем в принципе", - сказал Новак журналистам в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.Также вице-премьер отметил, что, как показывает статистика, экспорт российской нефти не изменился из-за введенного западными странами потолка цен."Если говорить о том, как это может повлиять на экспорт, то следует обратиться к статистике, когда ввели предыдущий потолок, который сейчас действует, и посмотреть на динамику экспорта: она не изменилась", - прокомментировал он риск снижения экспорта нефти из РФ из-за возможного снижения потолка цен на российскую нефть.Новак также добавил, что РФ всегда выступала против нерыночных действий, "связанных с установлением потолка и запретами".По его словам, восемь стран ОПЕК+, имеющие добровольные ограничения нефтедобычи, еще не обсуждали ее увеличение в июле еще на 411 тысяч баррелей в сутки.Агентство Блумберг передавало ранее в мае со ссылкой на делегатов, что восемь стран ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия) рассматривают, среди прочего, возможность увеличения добычи на 411 тысяч баррелей в сутки в июле. Отмечается, что окончательное соглашение пока не достигнуто.Отвечая на вопрос, действительно ли ОПЕК+ обсуждал рост добычи нефти в июле на 411 тысяч баррелей в сутки, Новак сказал: "Нет, мы еще ничего не обсуждали".РИА Новости выступает информационным партнером II Кавказского инвестиционного форума.

https://1prime.ru/20250519/neft-857716394.html

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александр новак, нефть, потолок цен, снижение, запад