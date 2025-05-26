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Украина бьет по объектам мирной инфраструктуры, заявили в Кремле
Украина бьет по объектам мирной инфраструктуры, заявили в Кремле - 26.05.2025, ПРАЙМ
Украина бьет по объектам мирной инфраструктуры, заявили в Кремле
Украинцы бьют по объектам социальной, мирной инфраструктуры России, удар по военным целям на Украине является ответным, заявил пресс-секретарь президента России | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T12:24+0300
2025-05-26T12:24+0300
2025-05-26T12:24+0300
спецоперация на украине
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Украинцы бьют по объектам социальной, мирной инфраструктуры России, удар по военным целям на Украине является ответным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры. Это ответный удар - ответный удар как раз по военным объектам, по военным целям", - сказал Песков журналистам.
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россия, украина, дмитрий песков
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
Украина бьет по объектам мирной инфраструктуры, заявили в Кремле
Песков: удар по военным целям на Украине является ответным
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Украинцы бьют по объектам социальной, мирной инфраструктуры России, удар по военным целям на Украине является ответным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры. Это ответный удар - ответный удар как раз по военным объектам, по военным целям", - сказал Песков журналистам.
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