https://1prime.ru/20250526/peskov-857920035.html

Украина бьет по объектам мирной инфраструктуры, заявили в Кремле

Украина бьет по объектам мирной инфраструктуры, заявили в Кремле - 26.05.2025, ПРАЙМ

Украина бьет по объектам мирной инфраструктуры, заявили в Кремле

Украинцы бьют по объектам социальной, мирной инфраструктуры России, удар по военным целям на Украине является ответным, заявил пресс-секретарь президента России | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T12:24+0300

2025-05-26T12:24+0300

2025-05-26T12:24+0300

спецоперация на украине

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Украинцы бьют по объектам социальной, мирной инфраструктуры России, удар по военным целям на Украине является ответным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры. Это ответный удар - ответный удар как раз по военным объектам, по военным целям", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20250526/fitso-857913660.html

украина

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россия, украина, дмитрий песков