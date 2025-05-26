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Силуанов оценил уровень налоговых изъятий в нефтегазовом секторе

Силуанов оценил уровень налоговых изъятий в нефтегазовом секторе - 26.05.2025, ПРАЙМ

Силуанов оценил уровень налоговых изъятий в нефтегазовом секторе

Уровень налоговых изъятий в нефтяном секторе РФ довольно высокий, увеличивать его нецелесообразно, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T12:37+0300

2025-05-26T12:37+0300

2025-05-26T12:37+0300

экономика

нефть

россия

антон силуанов

госдума

минфин

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Уровень налоговых изъятий в нефтяном секторе РФ довольно высокий, увеличивать его нецелесообразно, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Когда мы принимали в прошлом году налоговые изменения, договаривались, что принципиально менять подходы к налогообложению до 2030 года не будем. Мы предлагаем руководствоваться в первую очередь этим принципом. Второе, что касается налогообложения нефтяных компаний, то и так уровень налоговых изъятий, налоговой нагрузки там высокий, наверное, самый высокий: сегодня составляет около 70%, а в более высоких ценовых параметрах нефти и нефтепродуктов до 80% доходило. Поэтому, на наш взгляд, сейчас менять и увеличивать налогообложение и уровень налоговой нагрузки нецелесообразно", - сказал он на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. По словам Силуанова, нельзя допустить, чтобы финансовый результат таких компаний был бы отрицательным. "Нам это не нужно и никому не нужно. Поэтому, на наш взгляд, сегодня параметры налогообложения нефтегазовых и нефтяных компаний выработаны, отработаны с отраслью и менять их сегодня нет нужды", - подчеркнул глава Минфина.

https://1prime.ru/20250526/siluanov-857919423.html

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нефть, россия, антон силуанов, госдума, минфин