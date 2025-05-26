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"Тактика изменилась". В ВСУ запаниковали из-за ситуации в зоне спецоперации
"Тактика изменилась". В ВСУ запаниковали из-за ситуации в зоне спецоперации - 26.05.2025, ПРАЙМ
"Тактика изменилась". В ВСУ запаниковали из-за ситуации в зоне спецоперации
ПВО Вооруженных сил Украины не справляется с атаками современных российских БПЛА, которые стали более изощренными и опасными, говорится в материале издания... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T09:04+0300
2025-05-26T09:04+0300
2025-05-26T09:04+0300
спецоперация на украине
всу
тактика
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. ПВО Вооруженных сил Украины не справляется с атаками современных российских БПЛА, которые стали более изощренными и опасными, говорится в материале издания Business Insider."Тактика России в отношении беспилотников изменилась за последние несколько месяцев. Теперь она использует беспилотники на больших высотах, а также модифицированные модели, способные летать быстрее", — сказано в публикации издания.Автор статьи также заметил, что атаки российских беспилотников стало крайне сложно отбить.Ранее сообщалось, что российская армия разработала специальные боеприпасы для дальнобойных БПЛА, способных атаковать как технику, так и склады. БПЛА-трансформер "Вобла" также был успешно применен в зоне СВО, он способен нести грузы весом до семи килограммов.
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всу, тактика
Спецоперация на Украине, ВСУ, Тактика
"Тактика изменилась". В ВСУ запаниковали из-за ситуации в зоне спецоперации
Business Insider: ПВО Украины не справляется с атаками российских беспилотников
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ.
ПВО Вооруженных сил Украины не справляется с атаками современных российских БПЛА, которые стали более изощренными и опасными, говорится в материале издания Business Insider
.
"Тактика России в отношении беспилотников изменилась за последние несколько месяцев. Теперь она использует беспилотники на больших высотах, а также модифицированные модели, способные летать быстрее", — сказано в публикации издания.
Автор статьи также заметил, что атаки российских беспилотников стало крайне сложно отбить.
Ранее сообщалось, что российская армия разработала специальные боеприпасы для дальнобойных БПЛА, способных атаковать как технику, так и склады. БПЛА-трансформер "Вобла" также был успешно применен в зоне СВО, он способен нести грузы весом до семи килограммов.
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