https://1prime.ru/20250526/ukraina-857911115.html

"Тактика изменилась". В ВСУ запаниковали из-за ситуации в зоне спецоперации

"Тактика изменилась". В ВСУ запаниковали из-за ситуации в зоне спецоперации - 26.05.2025, ПРАЙМ

"Тактика изменилась". В ВСУ запаниковали из-за ситуации в зоне спецоперации

ПВО Вооруженных сил Украины не справляется с атаками современных российских БПЛА, которые стали более изощренными и опасными, говорится в материале издания... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T09:04+0300

2025-05-26T09:04+0300

2025-05-26T09:04+0300

спецоперация на украине

всу

тактика

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. ПВО Вооруженных сил Украины не справляется с атаками современных российских БПЛА, которые стали более изощренными и опасными, говорится в материале издания Business Insider."Тактика России в отношении беспилотников изменилась за последние несколько месяцев. Теперь она использует беспилотники на больших высотах, а также модифицированные модели, способные летать быстрее", — сказано в публикации издания.Автор статьи также заметил, что атаки российских беспилотников стало крайне сложно отбить.Ранее сообщалось, что российская армия разработала специальные боеприпасы для дальнобойных БПЛА, способных атаковать как технику, так и склады. БПЛА-трансформер "Вобла" также был успешно применен в зоне СВО, он способен нести грузы весом до семи килограммов.

https://1prime.ru/20250526/ukraina-857909250.html

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всу, тактика