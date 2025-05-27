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Киев кратно увеличил атаки оружием Запада по гражданским объектам России
Киев кратно увеличил атаки оружием Запада по гражданским объектам России - 27.05.2025, ПРАЙМ
Киев кратно увеличил атаки оружием Запада по гражданским объектам России
Киевский режим с 20 мая кратно увеличил количество атак с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных снарядов западного производства по... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T11:33+0300
2025-05-27T11:33+0300
2025-05-27T11:34+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Киевский режим с 20 мая кратно увеличил количество атак с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории Российской Федерации, сообщило во вторник Минобороны РФ. "С 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории Российской Федерации. С 20.00 мск 20 мая по 08.00 27 мая дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен и перехвачен 2 331 ударный беспилотный летательный аппарат, в том числе вне зоны специальной военной операции – 1 465", - говорится в сообщении. В результате атак украинских беспилотников по российским регионам пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети, подчеркивает Минобороны РФ.В ведомстве также отметили, что киевский режим при поддержке отдельных стран Европы предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса по Украине.
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россия, общество , минобороны
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество , Минобороны
Киев кратно увеличил атаки оружием Запада по гражданским объектам России
Минобороны: Киев с 20 мая увеличил количество атак на гражданские объекты в РФ
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Киевский режим с 20 мая кратно увеличил количество атак с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории Российской Федерации, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"С 20 мая киевский режим кратно увеличил количество атак с применением беспилотных летательных аппаратов и реактивных снарядов западного производства по гражданским объектам на территории Российской Федерации. С 20.00 мск 20 мая по 08.00 27 мая дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен и перехвачен 2 331 ударный беспилотный летательный аппарат, в том числе вне зоны специальной военной операции – 1 465", - говорится в сообщении.
В результате атак украинских беспилотников по российским регионам пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети, подчеркивает Минобороны РФ.
В ведомстве также отметили, что киевский режим при поддержке отдельных стран Европы предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса по Украине.
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