https://1prime.ru/20250527/avto-857966204.html

В Авито Авто дали рекомендации по выбору авто с пробегом

В Авито Авто дали рекомендации по выбору авто с пробегом - 27.05.2025, ПРАЙМ

В Авито Авто дали рекомендации по выбору авто с пробегом

Покупка автомобиля с пробегом – это решение, требующее внимательного подхода и множества проверок. Важно не просто выбрать внешне привлекательный экземпляр, но... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T15:19+0300

2025-05-27T15:19+0300

2025-05-27T15:19+0300

эксклюзив

россия

авто

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Покупка автомобиля с пробегом – это решение, требующее внимательного подхода и множества проверок. Важно не просто выбрать внешне привлекательный экземпляр, но и убедиться в его юридической чистоте, техническом состоянии и отсутствии скрытых проблем. В Авито Авто рассказали о ключевых моментах, на которые стоит обратить внимание при онлайн-выборе автомобиля на вторичном рынке, чтобы минимизировать риски и принять взвешенное решение.Первое, на что стоит обратить внимание, это фотографии в объявлении – они могут многое рассказать даже до личного осмотра. Например, состояние кузова: если вы замечаете разницу в оттенках покраски или неравномерные зазоры между кузовными элементами, это может быть признаком некачественного ремонта после ДТП. Также стоит обратить внимание на оптику: если фары отличаются друг от друга по степени прозрачности, наличию царапин, это тоже может говорить об аварийной истории машины. Заметные на фото салона износ руля, педалей и сидений дадут понять, насколько активно использовался автомобиль. Чем больше подобных следов, тем выше вероятность большого пробега.Еще один важный фактор — профиль продавца. В нем можно посмотреть, как давно он зарегистрирован на сайте, какие еще объявления он размещал ранее и т.д. Наличие положительных отзывов и высокого рейтинга добавит уверенности. Также стоит обратить внимание, есть ли стикеры от платформы – например, "Надежный партнер", который означает, что продавец прошел необходимую проверку и поддерживает высокий уровень сервиса.Безусловно, фотографии и объявление не могут рассказать обо всех нюансах конкретной машины. Если авто привлекло внимание, стоит провести дополнительные проверки через сервисы, которые собирают данные из множества источников и предоставляют детальные отчеты об истории автомобиля – например, через Автотеку. Это поможет узнать данные об участии авто в ДТП, о реальном пробеге, количестве владельцев, наличии ограничений на регистрацию и многом другом.Конечно, можно попробовать собрать всю эту информацию самостоятельно, но работа потребует много времени, а часть информации получить все равно не удастся – проще и эффективнее использовать онлайн-сервисы. Например, с недавнего времени в Автотеке можно узнать даже информацию о задолженностях за проезд по платным дорогам, находящимся под управлением "Автодора". Информация включает конкретные детали: даты поездок, маршруты и точную сумму задолженности. Благодаря этому новый владелец сможет избежать штрафов, которые могли бы возникнуть из-за действий предыдущего собственника.

https://1prime.ru/20250527/avto-857948671.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, россия, авто