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Бессент отказался включать снижение потолка цен на нефть РФ в коммюнике G7 - 27.05.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Бессент отказался включать снижение потолка цен на нефть РФ в коммюнике G7
Бессент отказался включать снижение потолка цен на нефть РФ в коммюнике G7 - 27.05.2025, ПРАЙМ
Бессент отказался включать снижение потолка цен на нефть РФ в коммюнике G7
Глава минфина США Скотт Бессент отказался включать слова о снижении потолка цен на российскую нефть в итоговое коммюнике встречи министров финансов и глав... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T10:22+0300
2025-05-27T10:22+0300
энергетика
нефть
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запад
скотт бессент
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент отказался включать слова о снижении потолка цен на российскую нефть в итоговое коммюнике встречи министров финансов и глав центробанков G7 в канадском Банфе на прошлой неделе, сообщает газета Financial Times со ссылкой на троих неназванных чиновников. Агентство Рейтер на прошлой неделе сообщало, что ЕС предложит странам G7 снизить потолок цены на доставляемую по морю нефть из России, скорее всего, до 50 долларов за баррель. Позднее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия в рамках новых санкций против РФ планирует предложить снизить потолок цен на нефть для стран G7 уже примерно до 45 долларов. "На встрече министров финансов G7, прошедшей на прошлой неделе в Банфе, председательствующая Канада предложила прямым текстом прописать намерение о снижении потолка цен на (российскую - ред.) нефть в совместном заявлении, ...однако эти слова не были включены по просьбе министра финансов США Скотта Бессента", - говорится в сообщении газеты. В результате, напоминают авторы статьи, в коммюнике по итогам встречи были включены более общие слова об усилении санкций G7 против РФ в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине. При этом отмечается, что за предложение выступили такие европейские страны, как Франция, Германия, Италия и Великобритания. В снижении потолка цен на российскую нефть в рамках новых санкций "предстоит убедить всех 27 членов ЕС, а также их партнеров по G7", пишет газета. По информации Financial Times, Венгрия и Греция, которые ранее не соглашались на включение данной меры в новый пакет антироссийских санкций, "рассматривают это предложение".
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нефть, сша, запад, скотт бессент, financial times
Энергетика, Нефть, США, ЗАПАД, Скотт Бессент, Financial Times
10:22 27.05.2025
 
Бессент отказался включать снижение потолка цен на нефть РФ в коммюнике G7

FT: Бессент отказался включать слова о снижении потолка цен на нефть из России

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент отказался включать слова о снижении потолка цен на российскую нефть в итоговое коммюнике встречи министров финансов и глав центробанков G7 в канадском Банфе на прошлой неделе, сообщает газета Financial Times со ссылкой на троих неназванных чиновников.
Агентство Рейтер на прошлой неделе сообщало, что ЕС предложит странам G7 снизить потолок цены на доставляемую по морю нефть из России, скорее всего, до 50 долларов за баррель. Позднее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия в рамках новых санкций против РФ планирует предложить снизить потолок цен на нефть для стран G7 уже примерно до 45 долларов.
"На встрече министров финансов G7, прошедшей на прошлой неделе в Банфе, председательствующая Канада предложила прямым текстом прописать намерение о снижении потолка цен на (российскую - ред.) нефть в совместном заявлении, ...однако эти слова не были включены по просьбе министра финансов США Скотта Бессента", - говорится в сообщении газеты.
В результате, напоминают авторы статьи, в коммюнике по итогам встречи были включены более общие слова об усилении санкций G7 против РФ в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине.
При этом отмечается, что за предложение выступили такие европейские страны, как Франция, Германия, Италия и Великобритания. В снижении потолка цен на российскую нефть в рамках новых санкций "предстоит убедить всех 27 членов ЕС, а также их партнеров по G7", пишет газета. По информации Financial Times, Венгрия и Греция, которые ранее не соглашались на включение данной меры в новый пакет антироссийских санкций, "рассматривают это предложение".
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
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ЭнергетикаНефтьСШАЗАПАДСкотт БессентFinancial Times
 
 
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