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Эксперт назвал основные минусы кредитных каникул

Эксперт назвал основные минусы кредитных каникул - 27.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвал основные минусы кредитных каникул

Кредитные каникулы, которые может получить заемщик - это один из видов реструктуризации долговых обязательств. В чем состоят его минусы, рассказал агентству... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T03:03+0300

2025-05-27T03:03+0300

2025-05-27T03:03+0300

финансы

банки

эльман мехтиев

кредит

кредитные каникулы

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Кредитные каникулы, которые может получить заемщик - это один из видов реструктуризации долговых обязательств. В чем состоят его минусы, рассказал агентству "Прайм" Эльман Мехтиев, основатель сервиса проверки кредитных историй "Кредчек".Отличие кредитных каникул от остальных видов реструктуризации в том, что все другие виды кредитор применяет по своей воле и на своих условиях - он может снизить ставку, увеличить срок, дать отсрочку выплат. Кредитные каникулы кредитор обязан предоставить в ответ на требования заемщика, если по закону тот имеет на это право.По сути, кредитные каникулы - это лишь отсрочка платежа на срок до шести месяцев - как правило, при наличии подтверждения снижения доходов. Банк не вправе применять в этот период штрафные санкции или обращать взыскание на имущество, объект залога.При всех плюсах у этого способа временно не вносить платежи по долгу есть и минусы. Конечно, они условные, но с точки зрения многих граждан все-же носят негативный характер.По словам Мехтиева, кредитные каникулы стоит брать в трудных жизненных ситуациях, когда необходимо временно снизить нагрузку на личные финансы и избежать возникновения просроченной задолженности. Если получить их невозможно, необходимо в любом случае обратиться к кредитору на предмет иных форм реструктуризации задолженности, которые могут быть использованы.Главное - решить финансовые проблемы и войти в график платежей после завершения кредитных каникул. Это получается не всегда и не у всех. "На практике от 20 до 30% тех, кто попросил кредитные каникулы, после завершения отсрочки не выходят на исполнение графика платежей и остаются с просроченной задолженностью", - заключил эксперт.

https://1prime.ru/20250309/kredit-855608559.html

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финансы, банки, эльман мехтиев, кредит, кредитные каникулы