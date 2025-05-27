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Эксперт назвал основные минусы кредитных каникул - 27.05.2025, ПРАЙМ
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Эксперт назвал основные минусы кредитных каникул
Эксперт назвал основные минусы кредитных каникул - 27.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал основные минусы кредитных каникул
Кредитные каникулы, которые может получить заемщик - это один из видов реструктуризации долговых обязательств. В чем состоят его минусы, рассказал агентству... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T03:03+0300
2025-05-27T03:03+0300
финансы
банки
эльман мехтиев
кредит
кредитные каникулы
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Кредитные каникулы, которые может получить заемщик - это один из видов реструктуризации долговых обязательств. В чем состоят его минусы, рассказал агентству "Прайм" Эльман Мехтиев, основатель сервиса проверки кредитных историй "Кредчек".Отличие кредитных каникул от остальных видов реструктуризации в том, что все другие виды кредитор применяет по своей воле и на своих условиях - он может снизить ставку, увеличить срок, дать отсрочку выплат. Кредитные каникулы кредитор обязан предоставить в ответ на требования заемщика, если по закону тот имеет на это право.По сути, кредитные каникулы - это лишь отсрочка платежа на срок до шести месяцев - как правило, при наличии подтверждения снижения доходов. Банк не вправе применять в этот период штрафные санкции или обращать взыскание на имущество, объект залога.При всех плюсах у этого способа временно не вносить платежи по долгу есть и минусы. Конечно, они условные, но с точки зрения многих граждан все-же носят негативный характер.По словам Мехтиева, кредитные каникулы стоит брать в трудных жизненных ситуациях, когда необходимо временно снизить нагрузку на личные финансы и избежать возникновения просроченной задолженности. Если получить их невозможно, необходимо в любом случае обратиться к кредитору на предмет иных форм реструктуризации задолженности, которые могут быть использованы.Главное - решить финансовые проблемы и войти в график платежей после завершения кредитных каникул. Это получается не всегда и не у всех. "На практике от 20 до 30% тех, кто попросил кредитные каникулы, после завершения отсрочки не выходят на исполнение графика платежей и остаются с просроченной задолженностью", - заключил эксперт.
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финансы, банки, эльман мехтиев, кредит, кредитные каникулы
Финансы, Банки, Эльман Мехтиев, кредит, кредитные каникулы
03:03 27.05.2025
 
Эксперт назвал основные минусы кредитных каникул

Эксперт Мехтиев: у кредитных каникул есть несколько минусов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРефинансирование кредита
Рефинансирование кредита - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Кредитные каникулы, которые может получить заемщик - это один из видов реструктуризации долговых обязательств. В чем состоят его минусы, рассказал агентству "Прайм" Эльман Мехтиев, основатель сервиса проверки кредитных историй "Кредчек".
Отличие кредитных каникул от остальных видов реструктуризации в том, что все другие виды кредитор применяет по своей воле и на своих условиях - он может снизить ставку, увеличить срок, дать отсрочку выплат. Кредитные каникулы кредитор обязан предоставить в ответ на требования заемщика, если по закону тот имеет на это право.
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По сути, кредитные каникулы - это лишь отсрочка платежа на срок до шести месяцев - как правило, при наличии подтверждения снижения доходов. Банк не вправе применять в этот период штрафные санкции или обращать взыскание на имущество, объект залога.
При всех плюсах у этого способа временно не вносить платежи по долгу есть и минусы. Конечно, они условные, но с точки зрения многих граждан все-же носят негативный характер.
  • Начисление процентов - во время кредитных каникул кредитор продолжает начислять проценты;
  • Увеличение срока погашения - к периоду, отведенному для возврата средств, прибавляются тот срок, который предоставлен на отсрочку. То есть, общая сумма выплаты никак не сокращается;
  • Каникулы могут быть предоставлены только по кредитам и займам не выше максимума, установленного правительством.
По словам Мехтиева, кредитные каникулы стоит брать в трудных жизненных ситуациях, когда необходимо временно снизить нагрузку на личные финансы и избежать возникновения просроченной задолженности. Если получить их невозможно, необходимо в любом случае обратиться к кредитору на предмет иных форм реструктуризации задолженности, которые могут быть использованы.
Главное - решить финансовые проблемы и войти в график платежей после завершения кредитных каникул. Это получается не всегда и не у всех. "На практике от 20 до 30% тех, кто попросил кредитные каникулы, после завершения отсрочки не выходят на исполнение графика платежей и остаются с просроченной задолженностью", - заключил эксперт.
 
ФинансыБанкиЭльман Мехтиевкредиткредитные каникулы
 
 
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