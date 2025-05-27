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Коллекторам запретят скрывать свои номера при звонках должникам

Коллекторам запретят скрывать свои номера при звонках должникам - 27.05.2025, ПРАЙМ

Коллекторам запретят скрывать свои номера при звонках должникам

Коллекторам запретят скрывать свои телефонные номера при звонках гражданам-должникам в процессе взыскания просроченной задолженности, заявил журналистам член... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T12:35+0300

2025-05-27T12:35+0300

2025-05-27T12:35+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Коллекторам запретят скрывать свои телефонные номера при звонках гражданам-должникам в процессе взыскания просроченной задолженности, заявил журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Госдума во вторник приняла закон, расширяющий полномочия Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России. Она будет вправе при проверке заявлений о нарушениях, допущенных в процессе взыскания просроченной задолженности с использованием телефонной связи, запрашивать и получать необходимую информацию у кредиторов, коллекторских агентств, операторов связи и бюро кредитных историй (БКИ). При этом вводятся дополнительные требования к взыскателям задолженности. Закон вступает в силу 1 сентября 2025 года, за исключением норм, для которых установлены иные сроки. "Со следующей осени звонки коллекторов станет легче узнать с первого взгляда. Закон … запрещает взыскивающим долг скрывать свои номера: им разрешено пользоваться лишь теми, что официально выданы оператором связи, а в каждом смс или мессенджере должно фигурировать имя кредитора и телефон для обратного звонка. Если вместо цифр высвечивается буквенная подпись, она идет только в паре с реальным номером, по которому можно дозвониться сотруднику организации", - сообщил Говырин. А если на экране все-таки появляется "неизвестный абонент", а в трубке требуют оплатить кредит, тогда можно будет пожаловаться, подчеркнул он. Должник, его родственник или даже сосед смогут отправить заявление в ФССП через "Госуслуги". При этом служба сама запросит детализацию у кредитора, оператора связи и БКИ, а в государственной базе абонентов выяснит, кому принадлежит сим-карта. Ответ придет в течение пяти рабочих дней, и при подтверждении нарушений компания-нарушитель получит предписание и штраф. "Чтобы разбирательства шли быстрее, коллекторские агентства и банки обязаны хранить записи разговоров, письма и логи сообщений не три года, как раньше, а полтора: этого хватает для проверки, а горы устаревших архивов можно удалять. "Право на тишину" тоже усиливается", - продолжил депутат. Стоит должнику отправить уведомление об отказе общаться, как через три рабочих дня телефонные переговоры, робозвонки и письма обязаны прекратиться, пояснил он. То же правило будет действовать, когда третье лицо отзывает свое согласие на связь. Если долг подтвержден судом, кредитор получает двухмесячное "окно", после чего запрет на контакт возвращается, отметил Говырин. Он приводит пример. Так, человек просрочил микрозайм, и коллекторы начали атаковать его мать с десятков "однодневных" номеров, причем даже ночью. "После 1 сентября она фиксирует один звонок, подает заявление через "Госуслуги", ФССП сверяет данные, находит компанию-нарушителя, выписывает штраф и обязывает ее убрать номер из обзвона. Человек спокойно договаривается о новом графике платежей, а телефонное преследование прекращается", - объяснил парламентарий. "Так новый закон устанавливает четкие правила игры: номер должен быть официальным и открытым, а спор решается за считанные дни - без навязчивых звонков", - резюмировал он.

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финансы, россия, москва, госдума, фссп, бки