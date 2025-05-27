https://1prime.ru/20250527/naemniki-857950905.html

Наемники из Франции проходят боевую подготовку под Киевом, пишут СМИ

Наемники из Франции проходят боевую подготовку под Киевом, пишут СМИ - 27.05.2025, ПРАЙМ

Наемники из Франции проходят боевую подготовку под Киевом, пишут СМИ

Иностранные наемники, в числе которых есть и граждане Франции, проходят боевую подготовку под Киевом, перед тем как принять участие в фронтовых операциях,... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T10:29+0300

2025-05-27T10:29+0300

2025-05-27T10:29+0300

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ПАРИЖ, 27 мая - ПРАЙМ. Иностранные наемники, в числе которых есть и граждане Франции, проходят боевую подготовку под Киевом, перед тем как принять участие в фронтовых операциях, сообщает во вторник радиовещательная компания Radio France. "Тактическая группа "Международный реванш", одно из разведывательных подразделений Украины, готовит к выходу на поле боя иностранных добровольцев, в том числе и французских", - говорится в репортаже СМИ. Среди наемников числятся как бывшие военные, так и гражданские лица. Уточняется, что после подготовки на полигоне под Киевом они будут принимать участие в штурмовых операциях. Согласно информации СМИ, подготовку в составе группы проходят семь французов. До этого также обучались выходцы из Бразилии, США и Португалии.

https://1prime.ru/20250410/naemnik-856570630.html

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общество , украина, киев, париж