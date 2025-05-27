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Наемники из Франции проходят боевую подготовку под Киевом, пишут СМИ - 27.05.2025, ПРАЙМ
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Наемники из Франции проходят боевую подготовку под Киевом, пишут СМИ
Наемники из Франции проходят боевую подготовку под Киевом, пишут СМИ - 27.05.2025, ПРАЙМ
Наемники из Франции проходят боевую подготовку под Киевом, пишут СМИ
Иностранные наемники, в числе которых есть и граждане Франции, проходят боевую подготовку под Киевом, перед тем как принять участие в фронтовых операциях,... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T10:29+0300
2025-05-27T10:29+0300
спецоперация на украине
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ПАРИЖ, 27 мая - ПРАЙМ. Иностранные наемники, в числе которых есть и граждане Франции, проходят боевую подготовку под Киевом, перед тем как принять участие в фронтовых операциях, сообщает во вторник радиовещательная компания Radio France. "Тактическая группа "Международный реванш", одно из разведывательных подразделений Украины, готовит к выходу на поле боя иностранных добровольцев, в том числе и французских", - говорится в репортаже СМИ. Среди наемников числятся как бывшие военные, так и гражданские лица. Уточняется, что после подготовки на полигоне под Киевом они будут принимать участие в штурмовых операциях. Согласно информации СМИ, подготовку в составе группы проходят семь французов. До этого также обучались выходцы из Бразилии, США и Португалии.
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общество , украина, киев, париж
Спецоперация на Украине, Общество , УКРАИНА, Киев, Париж
10:29 27.05.2025
 
Наемники из Франции проходят боевую подготовку под Киевом, пишут СМИ

Radio France: наемники из Франции проходят боевую подготовку под Киевом

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© Фото : NATO
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ПАРИЖ, 27 мая - ПРАЙМ. Иностранные наемники, в числе которых есть и граждане Франции, проходят боевую подготовку под Киевом, перед тем как принять участие в фронтовых операциях, сообщает во вторник радиовещательная компания Radio France.
"Тактическая группа "Международный реванш", одно из разведывательных подразделений Украины, готовит к выходу на поле боя иностранных добровольцев, в том числе и французских", - говорится в репортаже СМИ.
Среди наемников числятся как бывшие военные, так и гражданские лица. Уточняется, что после подготовки на полигоне под Киевом они будут принимать участие в штурмовых операциях. Согласно информации СМИ, подготовку в составе группы проходят семь французов. До этого также обучались выходцы из Бразилии, США и Португалии.
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