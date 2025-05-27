https://1prime.ru/20250527/neft-857947386.html

Стоимость нефти снижается на факторах спроса и предложения

Стоимость нефти снижается на факторах спроса и предложения - 27.05.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти снижается на факторах спроса и предложения

Мировые цены на нефть снижаются во вторник на возможном увеличении добычи со стороны ОПЕК+ и ограничении спроса в условиях текущей мировой торговой политики,... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T08:54+0300

2025-05-27T08:54+0300

2025-05-27T08:54+0300

энергетика

нефть

рынок

опек

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются во вторник на возможном увеличении добычи со стороны ОПЕК+ и ограничении спроса в условиях текущей мировой торговой политики, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.43 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,47% - до 63,82 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,55%, до 61,18 доллара. "Долгосрочная понижательная тенденция цен на нефть остается неизменной. Со стороны предложения ОПЕК+ движется к ослаблению ограничений на объемы добычи, со стороны спроса мировая экономика сталкивается с давлением пошлин", - цитирует агентство Блумберг аналитика Chaos Research Institute в Шанхае Чжоу Ми (Zhou Mi). Нефтяной рынок ожидает решений, которые будут приняты на встрече мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которая планируется на среду на этой неделе.

https://1prime.ru/20250526/neft-857939462.html

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нефть, рынок, опек