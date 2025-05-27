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Минэнерго заявило о необходимости удвоения инвестиций в сфере нефтедобычи

Минэнерго заявило о необходимости удвоения инвестиций в сфере нефтедобычи - 27.05.2025, ПРАЙМ

Минэнерго заявило о необходимости удвоения инвестиций в сфере нефтедобычи

Поддержание нефтедобычи в России на уровне 540 миллионов тонн в год до 2050 года требует удвоения инвестиций, заявил директор департамента нефтегазового... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T12:01+0300

2025-05-27T12:01+0300

2025-05-27T12:01+0300

энергетика

нефть

россия

александр новак

антон силуанов

добыча нефти

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Поддержание нефтедобычи в России на уровне 540 миллионов тонн в год до 2050 года требует удвоения инвестиций, заявил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов. "По нашим оценкам, для того, чтобы поддерживать до 2050 года добычу в районе 540 миллионов тонн нефти, нам нужно будет удвоение инвестиций. Удвоение инвестиций при процессах импортозамещения запускает мультипликативный эффект в экономике. Это значит, что те налоги, которые не заплатит нефтегазовая отрасль, заплатят смежные отрасли", - сказал он в ходе научно-практической конференции имени Н.Н. Лисовского. Рубцов также отметил необходимость снижения налоговой нагрузки на отрасль. Вице-премьер РФ Александр Новак в начале мая говорил, что в России необходима донастройка налоговой системы для стимулирования разработки трудноизвлекаемой нефти, это сделает рентабельными инвестиции в запасы и технологии. Министр финансов РФ Антон Силуанов накануне отмечал, что уровень налоговых изъятий в российской нефтянке самый высокий и составляет около 70%, но эти параметры налогообложения отработаны с отраслью и менять их сегодня нет нужды.

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нефть, россия, александр новак, антон силуанов, добыча нефти